Rohingya-utryddelsen i Myanmar: Med et kulehull i beinet gjemte han seg for soldatene i 12 dager

COX'S BAZAR (VG) Mohammad Hasan (25) ble skutt i Myanmar og var på flukt i 12 dager med åpent skuddsår. Nå trenger han operasjon, men det har han ikke penger til.

Innerst inne i en liten landsby bestående av bambushytter, bølgeblikkskur og noen få murhus ligger Hasan. Et tynt teppe skiller ham fra murgulvet. Den bandasjerte foten hviler på to puter som er lagt oppå en lav plastkrakk. I taket henger noen ledninger som går til en lyspære og en vifte. Bambusstammer holder hytten, som er dekket med strå og tynne grener, oppe. Det er varmt. Det er klamt.

25 dager tidligere startet det som skulle bli 25-åringens største prøvelse.

Klokken var mellom syv og åtte i landsbyen Haindapasa som ligger i Mongdu-området i Myanmar. Folk gjorde sine vanlige morgenritualer. Plutselig dukket fem til seks tropper med soldater opp.

BLE SKUTT: Mohammad Hasan (25) Foto: Terje Bringedal , VG

De begynte umiddelbart å skyte på landsbybeboerne, som tilhører Rohingya-minoriteten. Mohammad Hasan var hjemme med familien, og gikk ut for å se hva som foregikk.

– Da så jeg at nevøen min var ute og at de rettet et våpen mot ham. Jeg prøvde å beskytte ham, sier Hasan, som snakker rolig og lavt.

Nevøen, som var i åtte - niårsalderen, ble drept.

Han anslår nå at det tok opp mot ett minutt før han skjønte at han selv var skutt, noe som ikke er uvanlig i slike ekstreme situasjoner.

FAKTA: * Etter at den burmesiske hæren nærmet seg posisjonene til den forholdsvis nystartede militante opprørsgruppen Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) i delstaten Rakhine i Myanmar, angrep ARSA 25.august et trettitalls grensepolitiposter og en militærforlegning nord i Rakhine. * Dette førte til at den burmesiske hæren angrep landsbyer bebodd av den muslimske folkegruppen Rohingya. Konsekvensene er at rundt 430.000 rohingyaer de siste ukene har flyktet over grensen til Bangladesh. Minst 240.000 av dem er barn. * Satellittbilder viser at over 200 av rohingyanes landsbyer i Rakhine nå er brent ned. Zeid Ra’ad al-Hussein, FNs høykommisær for menneskerettigheter, har anklaget Myanmar for å ha utført «et lærebokeksempel på etnisk rensing». Frankrikes president Emmanuel Macron brukte både ordet "folkemord" og uttrykket «etnisk rensing» for å karakterisere det som nå skjer. * Myanmars hærsjef, seniorgeneral Min Aung Hlaing, besøkte nylig Rakhine for første gang etter kampene. Han sier militæret har håndtert situasjonen så godt de kunne. * Flere tusen flyktninger er behandlet for alvorlige skader knyttet til vold, inkludert skudd- og stikkskader samt skader forårsaket av miner. * Rohingyane blir sett sett på som en av verdens mest forfulgte minoriteter. I en Harvard-studie i The Lancet fra 2016, ble myndighetene i Myanmar anklaget for etnisk rensing, studien utelukket heller ikke folkemord. * Aung San Suu Kyi, fikk nobelprisen i 1991 for sin langvarige kamp for menneskerettigheter og demokrati i militærdiktaturet. Hun er nå leder av den valgte, sivile, regjeringen i landet. Hennes tittel er statsrådgiver, de facto statsminister. Hun er nå utsatt for massiv internasjonal kritikk. Det er imidlertid usikkert om hun har noen innflytelse over hæren i landet. Kilder: Harald Bøckman, gjesteforsker ved London School of Economics, i VG 21.september 2017, Human Rights Watch, TMC, Reuters, AFP, myndighetene i Bangladesh, Store norske leksikon, Leger uten Grenser, UNICEF, Lancet, NRK, FN.

Naboer og slektninger bar med seg 25-åringen idet de flyktet fra soldatene. De kom seg til neste landsby og søkte tilflukt der, men hæren kom dit også, så de rømte videre.

Gjemte seg

Slik startet det som skulle bli en 12 dager lang kamp for ikke å bli oppdaget av soldatene fra den burmesiske hæren.

Målet for flukten var Bangladesh. Vanligvis tar det tre til fire timer å nå grensen, men de måtte ta omveier og finne gjemmesteder.

– Hæren var overalt. Så de noen, skjøt de, sier Hasan.

I et par dager lå den skadde 25-åringen i et klede som var knytt over et avkappet bambustre, noe som gjorde at to personer kunne bære ham. Fluktruten innebar blant annet elvekryssinger, noe som gjorde det umulig å bære ham lenger.

Med et åpent skuddsår i leggen måtte han dermed begynne å gå selv. Noen ganger vadet han over dype elver.

25-åringen sliter med å beskrive smerten han følte, men forteller at det gikk infeksjon i såret og at det luktet ille. Han var så tørst at han ikke klarte å svelge. Han var så sliten at han nesten ikke klarte å holde øynene oppe. Kun én gang i løpet av de 12 dagene fikk de tak i noe å spise.

Enkelte ganger måtte de bli værende på samme sted én til to netter fordi soldatene var i området.

Til slutt nådde de fjordarmen som markerer grensen mellom den sørøstlige delen av Bangladesh og Myanmar. Der tok en fisker dem med i båten sin og fraktet dem over i trygghet.

Fikk husrom

Ved lunsjtider entret de Bangladesh, da fikk han renset og bandasjert såret. På ettermiddagen ble han kjørt til Cox's Basar, en større by lenger nord, hvor 25-åringen ble lagt inn på sykehus.

Etter å ha fått behandling ved sykehuset, ble han skrevet ut med beskjed om å dra til Chittagong, en større by lenger nord, for videre behandling.

25-åringen har imidlertid ingen penger, hverken til transport, medisiner eller behandling.

Likevel var han heldig som ble kjent med en på sykehuset som ga ham muligheten til å bo i stråhytten, i utkanten av Cox's Bazar, så han slipper å dra tilbake til leirene ved grensen, hvor situasjonen er mye verre.

– Jeg går til en lokal lege som skifter på såret, og han sier at jeg må opereres, forteller Hasan som er ett av mange eksempler på flyktninger som har klart å komme seg til Bangladesh til tross for at de er skadet.

Tusenvis er skadet

I forrige uke gikk myndighetene i Bangladesh ut og sa at de hadde behandlet 2364 Rohingya-flyktninger for alvorlige skader de hadde fått under volden i Myanmar. Dette inkluderte skudd, machete-, og landmineskader. I tillegg kommer de som hjelpeorganisasjonene har hjulpet. Leger uten grenser sa i forrige uke at de hadde behandlet 225 pasienter som var utsatt for vold.

For 25 år gamle Mohammad Hasan har den siste måneden vært bunnpunktet etter år med nedverdigelse.

Han forteller om et liv hvor de ble ranet jevnlig.

Et liv hvor de som prøvde å gå opp til eksamen ble avvist fordi rohingyane ikke får identifikasjonspapirer fra Myanmar.

Et liv hvor de som prøvde å beskytte kvinnene sine fra å bli voldtatt, ble drept.

Et liv hvor han helt siden barndommen har blitt fortalt at «en dag kommer hæren og tar oss».

Et liv hvor mareritt blir virkelighet.