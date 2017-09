Mens 400.000 mennesker har flyktet fra sine hjem, peker stadig flere bevis i retning av systematisk brenning av landsbyer.

Mellom 10.000 og 20.000 rohingyaer kommer nå daglig til Bangladesh som flyktninger fra Myanmar, ifølge FNs organisasjon for migrasjon (IOM).

De tre siste tre ukene har flere landsbyer blitt brent ned og siden uroen startet 25. august, har opp mot 400.000 rohingyaer flyktet over grensen til Bangladesh.

I en ny rapport mener Amnesty International å ha bevis for at det er sikkerhetsstyrkene i Myanmar som sår bak brenning av rohingyalandsbyene. I rapporten offentliggjør Amnesty en ny analyse av videoer, satellittbilder og andre data som avdekker over 80 steder i Rakhine-provinsen som sikkerhetsstyrkene har satt fyr på siden 25. august.

Bakgrunn: Desperate samtaler med familien i Myanmar: – De brenner våre hus, og de brenner mennesker

Ifølge Amnesty viser satellittbildene over 80 større branner på minst 375 meters lengde i bebodde områder i Rakhine.

– Dette er ugjendrivelige bevis på at Myanmars sikkerhetsstyrker setter fyr på det nordlige Rakhine som ledd i en målrettet kampanje for å presse rohingya-folket ut av Myanmar. Det er ingen tvil, dette er etnisk rensing, sier Tirana Hassan, Amnestys krisedirektør.

Hassan forteller at det er et klart systematisk mønster. Sikkerhetsstyrkene omringer landsbyer, skyter folk som rømmer i panikk for å så sette fyr på husene deres som brennes til grunnen.

– Juridisk sett er dette forbrytelser mot menneskeheten, sier hun.

Les også: – Suu Kyi bør fratas Nobels fredspris

Får ikke tilgang til Rakhine

Leder for Redd Barnas arbeid i Asia, Søren Pedersen, skal reise til Myanmar på lørdag i forbindelse med et utdanning- og beskyttelsesprogram de arbeider med, men de får ikke komme inn i områdene i Rakhine.

– Myndighetene ga beskjed om at ingen internasjonale organisasjoner får tilgang til områdene i Rakhine. Hverken vi eller FN, sier Pedersen til VG.

FLYKTER FRA BRENNENDE HJEM: I bakgrunnen, over grensen til Myanmar brenner det. Denne kvinnen klarte å fredag å flykte unna, inn i Bangladesh. Foto: Danish Siddiqui , Reuters

Bakgrunn: Slått, voldtatt, drept og brent: Dette må du vite om rohingyaene

Bare det nasjonal Røde Kors har fått tilgang til områdene. Isteden har Redd Barna blitt nødt til å jobbe med flyktningene som har krysset grensen til Bangladesh.

Siden uroen startet i august har opp mot 400.000 mennesker flyktet fra Myanmar og over grensen til Bangladesh og ifølge UNICEF er over halvparten av flyktningene barn.

– Noe som har vært en viktig oppgave for Redd Barna har vært å registrere alle barna som har kommet bort fra foreldrene sine og som har kommet alene, som trenger beskyttelse, forteller Pedersen.

Ifølge Redd Barna har de alt registrert 700 barn.

HELE LANDSBYER BRENT: Dette bildet er tatt den 7. september, og viser et brennende hus i Gawdu Tharya Rakhine-regionen. Foto: Str , AFP

– Ingen ventet så mange mennesker

Masseflukten til Bangladesh begynte da Myanmars hær iverksatte en større militæraksjon i Rakhine-provinsen 25. august. Offensiven ble igangsatt etter at opprørere fra rohingya-minoriteten gikk til angrep på politistillinger.

Ifølge FN er rohingyaene en av verdens mest forfulgte minoriteter.

– Vi må forberede oss på det verste scenarioet der alle flytter ut, sier FN-direktør Mohammed Abdiker Mohamud til reportere i hovedstaden Dhaka i Bangladesh torsdag, skriver NTB.

Rohingya-opprørerne: Erklærer våpenhvile i Myanmar

Mohamud forteller at krisen har overrasket alle og at ingen ventet så mange mennesker over grensen til Bangladesh.

– Ingen var klar med mat, ly eller helsefasiliteter, forteller Mohamud.

Flyktningene har gått flere dager uten mat og mange har er i svært dårlig forfatning både psykisk og fysisk. Da de kom til Bangladesh var det ikke gjort i stand noen leirer med rent vann og et sanitæranlegg. Pedersen forteller at Redd Barna også jobber med myndighetene i Bangladesh.

– Det har ikke vært noe organisert system som kunne ta imot så mange mennesker på flukt. Resultatet har vært at flyktningene etablerer seg langs veier og lager sine egne leirer. Nå forsøker myndighetene å ordne opp i det, forteller Søren Pedersen til VG.

Bygger ny leir

I løpet av de neste ti dagene skal myndighetene i Bangladesh etablere en ny flyktningleir, ifølge avisen Daily News. Denne skal bestå av 14 000 bygg, og hvert av dem skal kunne huse seks familier. Ifølge BBC håper myndighetene at disse skal være tilstrekkelig for å gi husly til de 400 000 rohingyane som har kommet til landet.

Den nye leiren skal ligge i nærheten av allerede etablerte leirer, som nå er overfylt av flyktninger fra Myanmar. I tillegg til bygningene, skal det bygges 8500 midlertidige toaletter, samt 14 provisoriske «varehus».

Av andre tiltak nevner Daily News at det i leiren vil være tilgang på elektrisitet, og at lokale myndigheter vil ha ansatte på plass for å sørge for gode sanitære forhold, samt forhindre mangel på vann.

Les også: Brutaliteten kan ikke ties i hjel

I leirområdet skal det også opprettes 20 medisinske sentre, og det vil igangsettes vaksineprogrammer. Det vil finnes en egen avdeling for ammende mødre, i tillegg til at ansatte fra departementet for familieplanlegging vil jobbe i leiren. Det vil også komme på plass et system for flyktningene til å registrere seg.

Sosialdepartementet har fått i oppgave å registrere foreldreløse barn, og få på plass en plan for å ivareta dem.

Myndighetene har innførte strenge restriksjoner på hvor flyktningene får lov til å oppholde seg. De får kun være i områdene de blir tildelt, og kan ikke reise andre steder.