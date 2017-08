Minst 6.000 medlemmer av rohingya-folket er strandet på grensen til Bangladesh

Minst 6.000 medlemmer av rohingya-folket er strandet i grenselandet mellom Myanmar og Bangladesh. De rømmer fra Myanmar, men slipper ikke inn i nabolandet.

FN oppfordrer innstendig myndighetene i Dhaka til å la flyktningene slippe inn i Bangladesh, så langt uten å få gjennomslag.

De rundt 6.000 rohingyaene har klumpet seg sammen i ingenmannsland siden fredag, da det brøt ut nye kamper mellom sikkerhetsstyrkene i Myanmar og militante rohingyaer i delstaten Rakhine.

De militante gruppene gjennomførte i oktober i fjor koordinerte angrep mot Myanmars sikkerhetsstyrker, som svarte med en blodig motoffensiv i Rakhine. FN sier at denne militæraksjonen grenset til etnisk rensing.

Nye angrep

Kampene blusset opp igjen fredag, da rundt 30 politiposter ble angrepet av militante rohingyaer i de tidlige morgentimer. Et titalls betjenter ble drept med kniver, skytevåpen og hjemmelagde bomber.

FNs høykommissær for flyktninger sier at rundt 3.000 personer har klart å snike seg inn i Bangladesh i løpet av de tre siste døgnene, men de langt fleste er blitt stanset av styrker fra Bangladesh.

Situasjonen var tirsdag helt fastlåst, men lokale tjenestemenn frykter at nye tusener kan komme til i løpet av få dager, dersom kampene på myanmarsk side fortsetter. Mange tusen skal angivelig gjemme seg i skogene ved grensen for å slippe unna krigshandlingene.

Overgrep

FNs kommissær for menneskerettigheter sier at systematiske overgrep fra myanmarsk side har mye av skylden for oppblomstringen av voldshandlingene i Rakhine.

Rohingyaene er et muslimsk folkeslag som er spredd over flere land i regionen.

Myndighetene i Dhaka er ikke innstilt på å slippe inn flere rohingyaer. Det bor allerede rundt 400.000 i provisoriske leire.

Regjeringen i Bangladesh har snarere tilbudt seg å slåss sammen med myanmarske styrker mot de militante rohingyaene i håp om å redusere antallet flyktninger og presset mot grensene.