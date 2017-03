Kofi Annan ber Myanmar stenge flyktningleirene

Tidligere generalsekretær i FN og fredsprisvinner, Kofi Annan, ber nå myndighetene i Myanmar om å gi de forfulgte Rohingyane statsborgerskap.

Et utvalg ledet av tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan, oppfordrer myndighetene i Myanmar til å stenge flyktningleirene som holder over hundre tusen Rohingya-folk fanget. Det skriver Al Jazeera.

Over 120.000 mennesker av Rohingya-folket har sittet i flyktningleirer etter at de ble drevet fra hjemmene sine i 2012, da religiøse kamper mellom buddhistene og rohingya muslimene i staten Rakhine i Myanmar, brøt ut.

– Det er virkelig på tide at de stenger leirene og tillater menneskene i leirene, spesielt de som har gjennomgått verifikasjonsprosessen for statsborgerskap, anledning til frihet til å forflytte seg og øvrige rettigheter som kommer med et statsborgerskap, sa Annan til Reuters på torsdag.

BOR I SKUR: Flere av menneskene som sitter i leirene for såkalt internt fordrevne flyktninger i Myanmar, har bodd i de provisoriske skurene i over fire år. FOTO: REUTERS/Soe Zeya Tun

Ifølge Reuters, utnevnte Myanmars leder, Aung San Suu Kyi, i august i fjor, Kofi Annan til å lede utvalget som har som formål å få slutt på overgrepene mot Rohingya folket og den pågående konflikten mellom buddhistene og rohingya-muslimene i Rakhine.

Har få rettigheter

Menneskene som sitter i disse leirene defineres som internt fordrevne. I motsetning til flyktninger har de derfor ikke rett til beskyttelsen under FN. Rohingyane som bor i disse campene har ifølge Al Jazeera begrenset tilgang til mat, og har hverken rett til utdanning eller helsetilbud.

I februar kom FN med en rapport som avslørte brutale overgrep mot Rohingya-folket i delstaten Rakhine.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, sa i den forbindelse, ifølge Al Jazeera at Myanmar`s leder Aung San Suu Kyi har lovet å etterforske påstandene i rapporten.

Rohingya-folket er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter. Det er anslått at 800.000 rohyngiaer bor i Myanmar.