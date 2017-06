Har funnet omkomne og savnet Myanmar-fly

Militærflyet med over 120 personer om bord forsvant sporløst for nesten et døgn siden.

Det ble satt i gang en omfattende leteaksjon etter at all kommunikasjon med flyet ble brutt idet det fløy over Andamanhavet onsdag morgen norsk tid.

Ni marinefartøy, fem fly fra luftforsvaret og to helikoptre har det siste døgnet søkt etter flyet som forsvant på vei fra byen Myeik til Yangon.

Det ble tidlig i søket funnet vrakrester, men torsdag morgen norsk tid kommer militæret med nye opplysninger:

– Vi har funnet flyet og noen døde kropper, sier en talsmann for militæret til nyhetsbyrået AFP.

General Myat Min Oo forteller til AP at et marineskip blant annet fant et hjul, to redningsvester og tre døde: En kvinne, en mann og et barn.

Det nøyaktige tallet på personer om bord på flyet har lenge vært uklart, men i sin siste oppdatering sier militæret at det er snakk om 122 personer.

Over halvparten skal ha vært familiemedlemmer, deriblant 15 barn.

– Noen var på vei for helsesjekk, mens andre skulle på skolen, sier en talsperson for militæret til AFP.

Flyet var en kinesiskprodusert Shaanxi Y-8, en modell som er basert på sovjetiske Antonov An-12. Det er monsunsesong i Myanmar, men var ikke meldt om dårlig vær i området da flyet ble borte.

– Vi tror det var teknisk svikt. Været er fint her, sier en kilde ved en flyplass i landet til AFP.