FNs generalsekretær om rohingya-krisen:– Suu Kyi har en siste sjanse

FNs generalsekretær, António Guterres, sier Myanmars politiske leder, Aung San Suu Kyi, har makt til å stanse militæroffensiven som har pågått mot rohingyane siden 25. august.

Det er i et intervju med BBC at Guterres uttaler seg om den katastrofale situasjonen i Myanmar, som har drevet over 400.000 mennesker på flukt.

Han kaller situasjonen kompleks, og sier at det er tydelig at det er et press fra militæret for å få gjøre det de gjør i Rakhine-provinsen. Likevel mener han at Aung San Suu Kyi har makten til å stoppe det.

– Selvsagt, jeg forventer at lederen av landet er i stand til å håndtere og reversere situasjonen. Hun har en sjanse, en siste sjanse etter min mening, til å gjøre det, sier Guterres.

Han håper dette vil skje når hun skal holde en tale til nasjonen førstkommende tirsdag.

– Hvis hun ikke reverserer situasjonen nå, så tror jeg tragedien vil bli absolutt forferdelig, og da klarer jeg dessverre ikke å se hvordan dette kan bli reversert i fremtiden, sier Guterres.

Fakta om rohingyaene * Muslimsk folkegruppe i det buddhistdominerte Myanmar. Holder til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine. * Myndighetene mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh. * FN mener rohingyaene er en av verdens mest forfulgte minoriteter. FN har anslått at de teller 800.000 personer, andre opererer med tall opp til 1,3 millioner. * Flere hundre tusen rohingyaer har flyktet fra Myanmar for å unnslippe forfølgelse. De fleste av dem har flyktet til nabolandet Bangladesh. Andre har tatt seg over havet til Malaysia og Indonesia. Alle disse landene har overveiende muslimsk befolkning. * Siden 25. august har over 400.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar etter nye kamper i den urolige delstaten Rakhine. (NTB)

Aung San Suu Kyi har ikke tatt avstand for voldsbruken mot den muslimske minoriteten, og håndteringen hennes av krisen har fått kraftig kritikk. Flere har tatt til orde for at hun nå burde fratas Nobels fredspris, som hun mottok i 1991. Suu Kyi har nektet for at det foregår etnisk rensing av rohingya-folket, og siteres av BBC på at mediedekningen er preget av «et isfjell av feilinformasjon».

Samtidig har det vært krevende for internasjonale organisasjoner å få verifisert informasjonen som kommer fra Myanmar, ettersom de nektes tilgang til Rakhine-provinsen.

Forbrytelser mot menneskeheten

FN har advart mot at det som foregår i Rakhine-provinsen kan føre til etnisk rensing. Det mener også Amnesty International. Tirana Hassan, Amnestys krisedirektør, mener det som foregår er en målrettet kampanje for å presse rohingya-folket ut av Myanmar. I en ny rapport beskriver Hassan et systematisk mønster der sikkerhetsstyrkene omringer landsbyer, skyter folk som rømmer i panikk, for så å sette fyr på husene deres.

– Juridisk sett er dette forbrytelser mot menneskeheten, sier Hassan.

Masseflukten til Bangladesh begynte da Myanmars hær iverksatte en større militæraksjon i Rakhine-provinsen 25. august. Offensiven ble igangsatt etter at opprørere fra rohingya-minoriteten gikk til angrep på politistillinger.

ALVORLIG: FNs generalsekretær António Guterres advarer mot etnisk rensing i Rakhine-provinsen i Myanmar. Foto: REUTERS / MIKE SEGAR

Vold mot barn

Rohingya-folket har imidlertid vært utsatt for diskriminering og overgrep i flere tiår. Det var likevel ikke før i 2011, da landet gikk fra å være et militærregime til å ha en sivil regjering, at konfliktene i Myanmar for alvor kom til overflaten, skriver Reuters.

En FN-rapport fra februar i år, beskriver grusomme voldshandlinger mot både barn og voksne i Rakhine-provinsen. Rapporten er basert på beretninger fra mennesker som rømte fra provinsen i oktober i fjor.

– Den hjerteskjærende ondskapen disse Rohingya-barna er blitt utsatt for er uutholdelig. Hvilket hat kan få en mann til å knivstikke en baby som skriker etter morens melk? Og for moren å bevitne drapet mens hun blir gjengvoldtatt av de samme sikkerhetsstyrkene som skal beskytte henne, sier FNs høykommisær for menneskerettigheter, Zeid Ra’ad Al Hussein.

Rapporten beskriver også hvordan en fem år gammel jente skal ha blitt drept av soldater da hun forsøkte å beskytte moren sin mot å bli voldtatt.