FN skal granske rapporter om barnedrap og massevoldtekter i Myanmar

FNs spesialrapportør til Myanmar kaller overgrepene mot rohingyaene for forbrytelser mot menneskeheten.

Over 70.000 mennesker har flyktet fra Myanmar etter at militæret startet en offensiv i delstaten Rakhine vest i landet i oktober i fjor. Bakgrunnen var ifølge militæret et angrep fra væpnede rohingyaer som endte med at ni politimenn ble drept.

Siden har den allerede forfulgte minoriteten blitt utsatt for grove overgrep, ifølge FN. Den muslimske folkegruppen blir ikke anerkjent av Myanmar, og blir behandlet som ulovlige innvandrere.

Nå har FNs menneskerettighetsråd vedtatt å opprette en uavhengig delegasjon som skal ettergå anklagene.

Fakta om rohingyane * Muslimsk folkegruppe i det buddhistdominerte Myanmar. Holder til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine. * Myndighetene mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh. * FN mener rohingyaene er en av verdens mest forfulgte minoriteter. FN har anslått at de teller 800.000 personer, andre opererer med tall opp til 1,3 millioner. * Flere hundre tusen rohingyaer har flyktet fra Myanmar for å unnslippe forfølgelse. De fleste av dem til nabolandet Bangladesh. Mange forsøker å ta seg over havet til Malaysia og Indonesia. Alle tre landene er muslimskdominerte. (NTB)

Rapport: Brant mennesker levende



Utviklingen skjer etter en rystende FN-rapport fra februar i år. Den beskriver hvordan sikkerhetsstyrker i landet står bak drap på spedbarn, massevoldtekter og tortur.

Rapporten bygger på intervjuer med 200 rohingyaer som har flyktet til nabolandet Bangladesh. Nær halvparten sa at et familiemedlem var drept. 52 av 101 kvinner sa de hadde blitt voldtatt eller utsatte for seksuelle overgrep.

Det gjengis vitnemål om hvordan et spedbarn på åtte måneder og en femåring ble drept med kniv, samtidig som mødrene ble voldtatt. Mange forteller også at militæret satte fyr på hus mens familier fortsatt var inne, og at de ved andre tilfeller hadde dyttet rohingyaer inn i brennende bygninger.

Konklusjonen i FN-rapporten, som var bestilt av FNs høykommissær for menneskerettigheter, var at det var «svært sannsynlig» at overgrepene kan betegnes som forbrytelser mot menneskeheten.

Så hele familien bli drept



BER OM HANDLING: FNs spesialrapportør Yanghee Lee rapporterte om situasjonen i Myanmar 13. mars. Foto: Salvatore Di Nolfi , AP

FN-granskingen vil ha et mindre omfang enn det FNs spesialrapportør til Myanmar ba om i Genève forrige uke, skriver BBC. Yanghee Lee har vært i Rakhine, delstaten der det bor flest rohingyaer. Området har i stor grad har vært utilgjengelig for journalister og frivillige organisasjoner siden oktober.

I et intervju med BBC har Lee sagt situasjonen var verre enn forventet, og at overgrepene uten tvil er forbrytelser mot menneskeheten. Hun ba FN om en internasjonal undersøkelseskommisjon.

– Det som virkelig berørte meg var da eldre menn brøt sammen i tårer og begynte å hulke. De fortalte meg at de hadde sett hele familien sin bli drept, sa Lee i et intervju med CNN denne uken.

FN-delegasjonens mål er å stille overgripere til ansvar og sikre ofrene rettferdighet. Den skal gi en muntlig oppdatering i september og levere en full rapport om ett år.

Får ikke forlate leirer



Myanmar har tidligere forsvart de militære handlingene som «ryddeoperasjoner» for å utrydde rohingya-ekstremister. I forrige uke sa Myanmars representant i FN, U Htin Lynn, at anklagene mot myndighetene var udokumenterte og ensidige.

Han motsatte seg en FN-gransking og viste til at de har satt i gang egne undersøkelser. Videre understreket han at situasjonen i Rakhine er komplisert og at den krever en større forståelse fra det internasjonale samfunnet, ifølge Al Jazeera.

I fjor oppnevnte Myanmar en kommisjon som hadde som mål å lege konfliktene mellom buddhister og muslimer i landet. Kommisjonen, som ble ledet av FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan, la frem sin rapport tidligere denne måneden.

Annan ba blant annet myndighetene om å legge ned flyktningleirene for internt fordrevne rohingyaer i Rakhine.

Mer enn 120.000 mennesker har bodd i slike leirer siden den omfattende volden i 2012, ifølge Al Jazeera. Mange får ikke lov til å forlate leirene, og de nektes adgang til utdanning og helsehjelp.

Flyttes til øy



Samtidig sier regjeringen i nabolandet Bangladesh at de ikke lenger er i stand til å ta seg av flyktningstrømmen fra Myanmar.

Flere hundre tusen rohingyaer har de siste tiårene flyktet over grensen. I februar gjentok myndighetene en plan om å flytte titusenvis av mennesker til en avsidesliggende øy utenfor utløpet av elven Meghna i Bengalbukten.

Øya er preget av mye sump og kom først til syne for åtte år siden. Ved høyvann blir den ofte oversvømt, skriver NTB.

Kritikk fra tidligere fredsprisvinnere



Valget i november 2015 endte med en brakseier til tidligere fredsprisvinner Aung San Suu Kyis parti National League for Democracy (NDL). Men siden landets grunnlov hindrer henne imidlertid i å bli president eller statsminister, har hun i dag en post som «statsrådsgiver», og hun er landets de facto statsminister.

I desember krevde et tyvetall nobelprisvinnere at FN stopper den humanitære krisen, samtidig som de kritiserte Suu Kyi for ikke å gjøre nok for å beskytte rohingyaene.

Suu Kyi har tidligere hevdet at situasjonen i området er under kontroll og anklaget det internasjonale samfunnet for å nære opp «under foraktens flammer».