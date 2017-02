FN avslører: Brutale overgrep mot minoritetsgruppe i Myanmar

En ny FN-rapport avslører grove brudd på menneskerettigheter i Myanmar. Overgrepene skal involvere barnedrap og voldtekt av jenter ned i elleveårsalderen.

En FN-rapport som ble offentliggjort fredag avslører ifølge CNN voldtekt, barnedrap og tortur av Rohingya-folket i delstaten Rakhine.

Øyenvitner forteller om brenning av levende mennesker, voldtekt av jenter ned i elleveårsalderen og barn som får strupen kuttet over.

Flere kvinner har fortalt FN-arbeidere om at barna deres, til og med nyfødte, har blitt drept eller trampet i hjel, skriver Al Jazeera.

Utenriksminister Børge Brende skriver på Twitter at det er «veldig urovekkende FN-rapport om brudd på menneskerettigheter mot Rohingya av sikkerhetsstyrker».

I 2015 rapporterte norske hjelpearbeidere til VG om brutale folkemord i Myanmar. Deriblant oppdagelse av store massegraver. Da hevdet hjelpearbeiderne at myndighetene var en del av menneskesmuglingen.

Skarp kritikk fra FN



Politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Folkvord, håper nå at FN bidrar til å sette press på regjeringen og armeen i Myanmar, slik at forfølgelsene av Rohingya-folket opphører.

– Det som er viktig med denne rapporten er at FN er så usedvanlig skarp i sin kritikk. Rapporten bekrefter også det Amnesty og andre uavhengige organisasjoner har dokumentert tidligere; massakre, systematiske voldtekter, bortføringer, samt utsletting av flere landsbyer, sier Folkvord.

Tidligere har regjeringen og hæren i Myanmar avvist rapporter om brudd på menneskerettighetene. Folkvord forklarer at ettersom Myanmar nå har internasjonale forpliktelser er det viktig for myndighetene og armeen å opprettholde et godt omdømme.

SAMMENLIGNES: Ifølge Amnesty er Rohingya-folket Myanmars svar på Romanifolket, forskjellen er at overgrepene mot denne gruppen er langt mer brutale. Her fra en flyktningleir i Bangladesh i februar. FOTO: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain.

– Hva er det som vil skje nå?

– Etter den delvise demokratiseringen av Myanmar har landet tiltrukket seg store utenlandske investeringer. Det gjør myndighetene mer lydhøre overfor internasjonal kritikk. De kan i hvert fall ikke kaste ut FN personell som de har gjort før, sier Folkvord.

Han mener reformen som åpnet for internasjonal handel har bidratt til at hæren nå forstår at de ikke tjener på boikott, og at det dermed er større sannsynlighet for at hæren og regjeringen i Myanmar følger kravene fra FN.

– Massakrene på Rohingya må stoppes umiddelbart. Men for å beskytte dem mot lignende angrep i fremtiden, må det bli slutt på den systematiske diskrimineringen de er utsatt for i dag, blant annet gjennom at de ikke engang anerkjennes som statsborgere, sier Folkvord.

Trampet i hjel nyfødte



Ifølge Folkvord er opphavet til opptrappingen av angrepene mot Rohyngia-folket et angrep fra Rohyngia på armeen i Myanmar i oktober i fjor. Der ble ni politimenn drept, og våpen ble stjålet.

NORSK ROLLE: Aung San Suu Kyi og daværende statsminister Jens Stoltenbergs i Myanmar i 2012. FOTO: DANIEL SANNUM LAUTEN / VG

FNs høykommissær for menneskerettigheter, sier ifølge Al Jazeera at Myanmar`s leder Aung San Suu Kyi har lovet å etterforske påstandene i rapporten.

Rohingya-folket er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter. Det er anslått at 800.000 rohyngiaer bor i Myanmar.

Rapporten er ifølge The Telegraph basert på intervjuer med et utvalg av de 66.000 flyktningene som siden oktober har flyktet til Bangladesh.

Av de 220 intervjuet for rapporten, oppga 65 prosent at de hadde vært vitne til drap, mens rett under halvparten hadde opplevd at et familiemedlem hadde blitt drept skriver CNN.