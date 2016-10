Mulla Krekar i intervju: Muslimer i nærområdet har plikt til å støtte IS

Alle islamistiske grupper i nærområdet bør samles til en felles front for IS, sier Krekar i nytt intervju.

VG har fått intervjuet, som er lagt ut på Facebook, med Krekar oversatt. Ifølge hans forsvarer Brynjar Meling husker ikke Krekar hvem han ga intervjuet til.

Krekar forklarer i intervjuet at alle som enkelt kan tilslutte seg IS, har plikt til å gjøre det. Han omtaler også IS som «elskede brødre med rene intensjoner».

Islam-forsker Lars Gule har sett det oversatte intervjuet, og mener Krekars uttalelser er en mye tydeligere støtte til IS enn det han tidligere har kommet med.

FAKTA: MULLA KREKAR * 60 år gammel kurder fra Nord-Irak. Heter egentlig Najmuddin Faraj Ahmad. * Født 7. juli 1956. Kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. * Ledet fram til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak. Kilde: NTB

– Han oppfordrer alle de islamistiske gruppene til en samlet front for IS, selv om de har kjempet mot hverandre før. Spørsmålet er om det har skjedd noe som gjør at han har inntatt holdningen nå, eller om han har vært unnvikende ved tidligere anledninger, sier Gule.

Gjennom sin forsvarer opplyser Krekar til VG at han ikke gir uttrykk for egne meninger, men tar utgangspunkt i salafistisk forståelse av islam.

«Han ser for seg at hvis IS mister sin maktposisjon i området, vil det føre til massedrap på muslimene i disse områdene», skriver Meling.

FORSKER OG FORSVARER: Lars Gule, her sammen med Krekars forsvarer Brynjar Meling, mener Krekar er mangetydig og uklar i sin innstilling til terrorgruppen IS. Foto: Frode Hansen , VG

I intervjuet uttaler Krekar at de som står i fare for å bli fengslet på veien, bør forsøke å bidra på andre måter. Han trekker frem pengeinnsamling og spionasje som alternative bidrag i kampen for IS.

– Det er kanskje noe formildende at han er pragmatisk overfor dem som ikke enkelt kan reise til området og kjempe med våpen i hånd. Han ber ikke dem om å gjennomføre jihad i form av terrorangrep i egne land, men heller gjøre andre oppgaver, sier Gule.

Krekar mener etableringen av kalifatet er forhastet, men sier likevel at man er forpliktet til å kjempe for IS.

– Han er rett og slett mangetydig og på ingen måte klar i hvor han står, men denne uttalelsen vil bekrefte påtalemyndighetenes påstander om at han egentlig står IS veldig nær, mener Gule.

– Jeg tror det er viktig for Krekar ikke å bli marginalisert fra et miljø han har hatt en viss tilknytning til.