Mulig cyberangrep skaper trøbbel for britiske sykehus

Flere britiske sykehus melder om tekniske problemer som følge av et angivelig cyberangrep.

Det britiske helsevesenet NHS opplyser at sykehus og stiftelser over hele Storbritannia fredag ettermiddag er utsatt for tekniske problemer, skriver NTB.

NHS Merseyside, som drifter flere sykehus i Nordvest-England, tvitret at «etter et mistenkt nasjonalt cyberangrep, så tar vi alle mulige forholdsregler for å beskytte vårt lokale NHS-system og tjenester».

Ifølge NHS Digital som overvåker sykehusene digitale sikkerhet er det så langt ingenting som tilsier at de har fått tilgang til pasientdata. De opplyser også at angrepet ikke var målrettet mot det britiske helsevesenet, og at flere organisasjoner i ulike sektorer har blitt rammet, melder nyhetsbyrået AP.

Flere sykehus har oppfordret pasienter til å kun oppsøke sykehus i nødstilfeller, og angrepet har ført til at flere avtaler og timer over hele England har blitt avlyst.