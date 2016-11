Store lidelser i Mosul: En million sivile fanget i kryssilden

– Snart seks uker inn i offensiven har sivilbefolkningen fortsatt ingen trygge utveier fra Mosul, sier Flyktninghjelpen. Nå skal 650.000 sivile ha mistet vannforsyningen.

Storoffensiven mot IS i Mosul har pågått i over seks uker. Det går hardt utover de over en million sivile som fortsatt befinner seg inne i den krigsherjede byen.

Om lag 100.000 irakiske troppestyrker, kurdiske sikkerhetsstyrker og militser deltar i angrepene på Mosul som begynte 17. oktober, med luftstøtte fra et amerikansk ledet militærsamarbeid.

Onsdag kom FN ut med en advarsel over den humanitære situasjonen øst i Mosul der irakiske hærstyrker kjemper mot IS.

– Situasjonen i områdene nær frontlinjen i Mosul er fortsatt livsfarlig for sivile og skuddene fortsetter å kreve menneskeliv. De allerede dårlige mat- og vannlagrene er i ferd med å gå tomme, uttalte FN onsdag, ifølge Reuters.

SÅRET: Irakiske sikkerhetsstyrker hjelper en mann som har blitt såret i kampene i Mosul i Irak. FOTO: ALAA AL-MARJANI/REUTERS

Tirsdag denne uken mistet 650.000 vannforsyningen sin inne i Mosul etter at en vannledning ble skadet under de intense kampene, melder FN.

Kate Gilmore i FN uttalte tidligere i dag at det kommer rapporter som sier at IS skal ha drept 27 sivile mistenkt for å stå i ledtog med irakiske sikkerhetsstyrker forrige uke, skriver Reuters.

FLYKTNINGLEIR: Bildet er tatt ved flyktningleiren Al-Khazer 15 km fra Mosul. Ghasam-familien tok seg over frontlinjen til sikkerhet ved en Peshmerga utpost 15km fra Mosul. Foto: HARALD HENDEN, VG

For tre uker siden ble minst 20 personer henrettet og likene deres ble vist frem offentlig ved veisperringer rundt om i byen som en advarsel mot å dele informasjon med «fienden», skrives det videre.

Forferdelige forhold for sivile i Mosul



HUMANITÆR KATASTROFE: Becky Bakr Abdulla i Flyktninghjelpen befinner seg en times kjøretur ut fra Mosul. Hun forteller om store sivile lidelser. FOTO: FLYKTNINGHJELPEN/KARL SCHEMBRI

Mediekoordinator for Flyktninghjelpen i Irak Becky Bakr Abdulla befinner seg cirka en times kjøretur fra Mosul når VG kontakter henne onsdag. Hun forteller om to år med forferdelige forhold for de 1,2 millioner menneskene som fortsatt befinner seg inne i Mosul.

– Snart seks uker inn i offensiven har sivilbefolkningen fortsatt ingen trygge utveier fra Mosul. Disse menneskene har allerede levd to år under IS sitt styre uten skikkelig tilgang på mat, vann eller medisiner, sier Abdulla til VG.

Hun har snakket med flere av familiene som har klart å unnslippe byen. De forteller om to år med redsel døgnet rundt der de ofte gjemte seg i kjellere i timevis i frykt for kampene som pågikk rett utenfor sin egen inngangsdør.

– Barna i Mosul har ikke hatt tilgang på utdannelse de siste to årene. Dette er farlig for Iraks fremtid når disse barna skulle være fremtiden til landet. Nå er mange sterkt traumatiserte av opplevelsene de har hatt de siste to årene, sier Abdulla.

Familier henrettet under flukten



Familiene har kun to muligheter: Gjemme seg i husene sine, eller ta valget om å prøve å flykte i visshet om at IS kan ta livet av dem hvis de blir tatt under flukten.

I tillegg står de i fare for å bli truffet av kryssilden fra kampene som foregår inne i byen. Flyktninghjelpen har fått meldinger om at hele familier har blitt henrettet under flukten.

– De siste to årene har IS styrt alt fra lønninger, til hvordan folk skal kle seg. Kvinner og menn har blitt slått og pisket dersom de har røkt eller blir sett feil type klær. Mange av de vi møter har hatt det forferdelig og har fortsatt familie og venner fanget inne i byen, sier Abdulla til VG.

FLYKTER: Internt fordrevne flyktninger flykter fra kampene mellom irakiske sikkerhetsstyrker og IS-krigere. Over en million sivile befinner seg fortsatt i inne i Mosul der kampene har pågått i over seks uker. FOTO: FELIPE DANA AP.

Mange flykter sammen i større grupper der de går på lange linjer med en person i front som med livet som innsats prøver å se etter miner og udetonerte eksplosiver. De som kommer seg ut med livet i behold kommer ofte barbeint uten andre eiendeler med seg enn klærne de står og går i.

Også Flyktninghjelpen har mottatt rapporter som sier at vannforsyningene skal være kuttet av for store deler av befolkningen inne i byen, men Abdulla forklarer at det er vanskelig å få informasjon fra inne i byen verifisert fordi ingen nødhjelpsorganisasjoner har hatt tilgang siden IS tok over byen.

Hun presiserer at de sivile ikke har hatt tilgang på rent drikkevann på lang tid.