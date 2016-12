Kaos da hjelpeforsyninger nådde Mosul

Det oppsto kaos da flere hundre sivile kastet seg over en hjelpekolonne med mat og vann til den krigsherjede irakiske byen Mosul.

Irakiske myndigheter har bedt Mosuls sivile holde seg innendørs mens kampene om å gjenerobre byen fra ekstremistgruppen IS pågår. Men etter hvert som offensiven har mistet mye av fremdriften, har hundretusener av sivile blitt fanget i byen, mens vann- og matforsyningene minker.

Søndag sendte myndighetene flere lastebillass med mat, vann og fyringsolje til beboerne i områder som er gjenerobret, men få av lastebilene kom fram til dem som er fanget nær frontlinjene.

– Usiviliserte

– Det finnes ingen rettferdighet. Noen folk tok så mange sekker med mat at andre ikke fikk noen ting. Vi er desperate, dette er første gang vi har sett hjelpeforsyninger, sier Abu Ahmed i bydelen Samah. Av hensyn til sikkerheten ønsker han ikke å stå fram med fullt navn.

Mens lastebilene hadde plakater som indikerte at de inneholdt forsyninger, var det ikke noe sikkerhetspersonell til stede til å håndtere kaoset som oppsto. Menn, kvinner og barn sloss om melsekker og kurver med epler. På et tidspunkt skjøt irakiske soldater i luften i et forsøk på å få menneskemengden bort fra gaten og gi plass til ambulanser som fraktet sårede fra fronten.

– Vi pleide å leve normale liv, hvor vi gikk på jobb og så kom hjem på slutten av dagen. Dette har gjort oss til usiviliserte mennesker, sier tenåringen Younis Shamal, som sto litt på avstand og så hvordan folk kjempet om matbiter eller en skvett vann.

Sakte fremover

Etter over seks uker med intense kamper, går det sakte fremover i Mosul. De irakiske styrkene kjemper fra gate til gate mot tungt bevæpnede opprørere, som også har gjennomført en rekke bilbombeangrep.

Titalls familier våger seg fortsatt ut mens kampene pågår og forsøker å flykte fra IS-kontrollerte områder til relativ trygghet i de bydelene som er gjenerobret av regjeringsstyrkene eller til flyktningleirer i utkanten av byen.

Lenger inne i Mosul satte spesialstyrker opp en sikkerhetssone rundt en mer organisert utdeling av forsyninger i bydelen Bakr. Hundrevis stilte seg opp langs en gate i et boligstrøk mens soldatene delte ut esker med mat. Men med frontlinjen drøyt hundre meter unna, var det bare noen få lastebiler som klarte å ta seg inn til Bakr.