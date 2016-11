Irakiske styrker rykker fram mot ny Mosul-bydel

Fakta om Mosul-offensiven

* Mosul ligger i den oljerike Nineve-provinsen nord i Irak og er landets nest største by.

* Det irakiske militæret og allierte styrker innledet en offensiv mot Mosul 17. oktober.

* Byen har vært kontrollert av IS i to år.

* IS hevder selv at de har om lag 7.000 væpnede menn i byen. Ifølge USA er det mer sannsynlig at det er snakk om mellom 3.000 og 5.000 krigere.

* Det antas at det er mellom 1,2 og 1,5 millioner innbyggere tilbake i byen.

* Ifølge FN har 68.000 sivile flyktet fra byen siden offensiven ble innledet.

* I verste fall kan så mange som 1 million mennesker flykte fra Mosul, og FN og flere hjelpeorganisasjoner har påpekt faren for en humanitær katastrofe.

