Irakiske styrker: Har tatt kontroll over østlige Mosul

De irakiske styrkene, som i mange måneder har kjempet mot IS i og rundt Mosul, hevder at de nå har fullstendig kontroll over den østlige delen av byen.

Det er en av toppsjefene i det irakiske forsvaret som sier at de har jaget IS-krigerne ut av den østlige delen av Mosul, ifølge BBC.

Like før nyttår varslet irakiske regjeringsstyrker at de ville sette inn 5000 soldater og militarisert politi i sørøstlige nabolag i byen nord i Irak. Samtidig skulle styrkene rykke inn i byen fra nord i det som markerte starten på den andre fasen av slaget om Mosul.

Forrige uke: 30 sivile drept i luftangrep

Irakiske regjeringsstyrker og kurdiske Peshmerga-styrker leder an fra hver sin front i slaget mot den IS-kontrollerte byen. Da storoffensiven mot Mosul ble startet opp i oktober, ble det varslet at det ville ta uker eller måneder å gjenerobre byen.