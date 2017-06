Irakiske militæret: IS har sprengt symbolsk moské i Mosul

IS har sprengt i stykker moskéen der de annonserte kalifatet i 2014, ifølge det irakiske militæret.

IS har ifølge det irakiske militæret sprengt i stykker al-Nuri-moskéen i Mosul, melder BBC.

Den 800 år gamle moskéen var plassen hvor ekstremistgruppas leder først annonserte sitt kalifat i juli 2014.

Al-Nuri-moskeen er berømt for sin skjeve minaret. Moskeen har siden IS' inntog i den nordirakiske storbyen vært et svært viktig symbolsk mål for styrkene som forsøker å gjenerobre Mosul, skriver NTB.

I sitt eget nyhetsmagasin har IS hevdet at det er amerikanske flyangrep som bombet mosekéen.

Se videoen der IS-leder Bakr al-Baghdadi kunngjorde kalifatet i 2014: