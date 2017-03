Historisk palass oppdaget i Mosul

Irakiske arkeologer tror at tunneler gravd frem av IS-krigere har ført til funnene av et eldgammelt historisk palass.

Dypt under et ødelagt alter i Mosul har arkeologer gjort et sjeldent historisk funn.

Tunneler som trolig ble bygget av IS har ført til oppdagelsen av palasset til en syrisk konge som regjerte for 2700 år siden, skriver Associated Press.

Da islamske ekstremister tok kontroll over byen i 2014, sprengte de alteret av graven til profeten Jonas. De gravde så dype tunneler inn fra den ene siden av bakken under moskeen. Jonas grav blir beskrevet som en av Mosuls mest kjente helligdommer.

Funnene rapporteres som det første beviset på at IS graver frem tunneler for å finne historiske skatter å plyndre, skriver Independent.

Under ruinene fant arkeologer gamle inskripsjoner og utskjæringer dypt inne i tunnelene. Utskjæringene viser blant annet hellige løver og okser. Det er trolig en del av palasset til King Esarhaddon, som styrte det Neo-Assyrian emperiet 680 år før Kristus.

INSKRIPSJONER: Arkeologiske funn ble oppdaget under profeten Jonas grav under den ødelagte moskeen i Mosul. Foto: Khalid Mohammed/AP

IS ble skjøvet ut av østlige Mosul av irakiske styrker i januar. Kampen fortsetter i vestlige Mosul.

Professor Eleanor Robson som leder britisk institutt for studier av Irak sier at de ikke trodde de skulle finne så fantastiske funn etter ødeleggelsen av IS.

– Det er enorm menge historie i ruinene. Dette er en mulighet til å endelig kartlegge palasset til en av verdens første store imperium, sier Robson til The Telegraph.

Tunnelene er nå rapportert i fare for å kollapse på grunn av de dårlige teknikkene som ble tatt i brukt av IS.

