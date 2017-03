Her flykter han fra IS med datteren på armen

Irakiske styrker har startet en ny offensiv mot de IS-kontrollerte vestlige delen av Mosul. Over 45.000 mennesker har flyktet fra kampene.

Det opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Bilder fra byen viser forferdede mennesker som løper ut av de konfliktherjede områdene.

Se bilder: Denne gutten er en av hundretusener som lider i Mosul

Et av bildene viser en far med datteren på armen. De to gråter åpenlyst mens de beveger seg mot tryggere grunn. Mannen har ikke på seg sko, og på toppen av bakken tar han av seg buksene for å vise at han ikke har noen bombe festet til kroppen.

Gjennomsøker flyktningene

Bare i løpet av gårsdagen kom 13.000 flyktninger ut av de IS-kontrollerte områdene vest i Mosul, mens tallene var omkring de samme torsdag. Til sammen har det altså kommet 45.000 flyktninger siden offensiven startet for nøyaktig to uker siden.

Bildene viser at flyktningene gjennomsøkes av irakiske spesialsoldater for å forsikre at de ikke egentlig er selvmordsbombere fra IS.

Overlevde flukten fra Mosul: – En mobil kunne bety døden

Over 200.000 sivile har flyktet eller blitt fordrevet i Mosul i de litt over 100 dagene som er gått siden kampene om den tidligere IS-bastionen startet.

Fortsatt 600.000 igjen

Koalisjonen mot IS, som har fått tilnavnet «Operation Inherent Resolve», erobrer stadig større deler av byen, viser konfliktkartet Liveumap. Fremgangen kommer etter et to dager lang pause som følge av dårlig vær, skriver Reuters.

Saken fortsetter under videoen.

Søndag formiddag melder blant andre Reuters at regjeringshæren er i ferd med å innta byens maktsentrum, området Nineveh med regjeringsbygninger, residensboliger og statlige kontorer.

Terror-droner: Slik er IS' nye luftvåpen

Fire måneder etter startskuddet for invasjonen har IS fortsatt tusenvis av soldater inne i Mosul, og de sivile lidelsene er enorme. Fortsatt antas det at over 600.000 mennesker befinner seg i den vestlige delen av den irakiske storbyen.