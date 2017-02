AFP: Irakiske styrker har tatt seg inn på IS-kontrollert Mosul-flyplass

Irakiske styrker hevder de nærmer seg full kontroll over flyplassen i Vest-Mosul. Angrepet mot flyplassen startet torsdag morgen.

Offensiven mot Mosul retter seg nå mot den vestlige delen av byen, som har vært under IS-kontroll siden 2014. IS-soldater ble drevet bort fra den østlige delen av byen i januar, men fortsatt har ekstremistgruppen flere tusen soldater i byen.

Kampen om vestlige Mosul i gang: – Situasjonen er urovekkende

Styrkene har rykket inn mot flyplassen via en militærbase sør for byen. Rullebanen er nå under irakisk kontroll, opplyser myndighetene. Ifølge AFP har styrkene også tatt seg inn på selve flyplassen.

– Vi innledet et angrep for å fordrive IS-krigere, og flyplassen har militært sett falt. Det er bare et tidsspørsmål før vi har full kontroll, sier talsmann Sabah al-Numan til statlig TV, ifølge Reuters.

Offensiven mot Mosul ble startet i oktober i fjor, med støtte fra USA. Søndag kunngjorde Iraks statsminister Haider al-Abadi en fornyet offensiv mot den vestlige delen av byen. Det er ekstremistgruppens siste store skanse i Irak.

Det er ventet at kampen om Vest-Mosul blir svært krevende. Ifølge Redd Barna befinner det seg om lag 350.000 barn i Vest-Mosul. Organisasjonen ber Irak og vestlige allierte gjøre alt for å sikre at sivile bygg ikke blir truffet under offensiven.

Kilde: NTB/VG