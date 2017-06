Moren etter at Johan Gustafsson, slapp fri fra al-Qaida-fangenskap: Underbart!

Mandag kom Johan Gustafsson (42) hjem til Sverige og familien etter seks år i al-Qaida-fangenskap.

Mandag ettermiddag landet den svenske 42-åringen på Arlanda flyplass utenfor Stockholm nesten seks år etter at han ble kidnappet da han var på motorsykkelferie i Mali i november 2011.

Det svenske regjeringsflyet fløy Johan Gustafsson hjem, der han ble tatt i mot av familien – og tok et lenge etterlengtet familiefoto.

– Underbart! Vi er så takknemlige og glade. Håpet hadde vi ennå igjen, men det var ikke mye, sier moren Mari-Anne Gustafsson til det svenske nyhetsbyrået TT.

Møter nye familiemedlemmer

Familien har gitt uttrykk for at de ønsker å få være i fred den første kvelden. De opplyser at familien befinner seg på et sted hvor det «trengs lite». Og at sønnen vil møte fire søskenbarn som er født mens han har befunnet seg i fangenskap.

– Etter omstendighetene har han det bra, sier den glade moren til TT.

Det var den nordafrikanske grenen av terrorgruppen al-Qaida som angrep Johan Gustafsson, Sjaak Rijke fra Nederland, Stephen McGowan fra Sør-Afrika og en tysk statsborger i 2011. Tyskeren ble drept i angrepet.

Sendte video fra fangenskap



I en video publisert i 2015 snakket svensken direkte til familien sin fra fangenskapet.

– Det gir meg mange varme følelser, samtidig som det knuser hjertet mitt, ettersom dere må gå gjennom disse tingene, sa han i videoen.

HOLDT FANGET: De tre kameratene ble tatt til fange av Aqim - den nordafrikanske grenen av al-Qaida - i Mali i 2011. Foto: AFP , NTB Scanpix

Gustafsson fortalte at han elsker moren og faren sin, og fortalte sine søstre at han håper at de klarer å gå videre med livene sine, før han avsluttet med:

– Jeg håper dere ikke glemmer meg. Men ikke sitt og vent på meg, jeg håper på det beste, men jeg vet ikke hvordan dette kommer til ende, sa Gustafsson.

Reiste til Mali



I april i år ble nederlandske Sjaak Rijke sluppet fri fra fangenskap, og mandag kom altså Gustafsson hjem til Sverige. Det svenske utenriksdepartementet har ikke ønsket å svare om hvorvidt sørafrikaneren er sluppet fri.

GLAD: Utenriksminister Margot Wallström Foto: AFP , NTB Scanpix

Den svenske utenriksministeren Margot Wallström kommenterte frigjøringen i en pressemelding:

– Det er med stor glede jeg kan melde at Johan Gustafsson har blitt sluppet fri og kan vende hjem til Sverige. Johans situasjon har berørt mange av oss og det er gjort omfattende anstrengelser for å få ham hjem.

Wallström besøkte selv Mali i januar i år for å diskutere Gustafssons sak.