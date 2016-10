Valgseier for Russland – i Moldova

Mye tyder på at den prorussiske presidentkandidaten vil vinne presidentvalget i Moldova, i et valg hvor under halvparten avga stemme.

Det er en liten seier for et stort land: Det lille østeuropeiske landet Moldova, klemt mellom Romania og Ukraina, ser ut til å velge en prorussisk president. Det viser de første resultatene etter søndagens presidentvalg, sier AP.

Ifølge disse skal 41 år gamle Igor Dodon, leder for landets Sosialistparti, ha fått 54 prosent av stemmene.

– Dette er en viktig dag for Moldova. En ny begynnelse. Jeg stemte imot dem som har vært ved makten i syv år, imot oligarkene og de som har ranet bankene våre, sa Dodon i dag, ifølge AP.

RUSSLAND NESTE: For første gang på 20 år kunne moldoverne idag stemme direkte i et presidentvalg. Under halvparten benyttet seg av muligheten. En av dem var lederen for Sosialistpartiet, Igor Dodon. Med hans seier mener mange at det lille landet vil nærme seg Russland politisk. FOTO: AP / Roveliu Buga)

I 2014 mistet bankene i Moldova mer enn en milliard dollar, over åtte milliarder kroner. Det skapte protester som ga landet seks statsministre på ett år.

Moldova har lidd under handelsblokade fra Russland, etter at den tidligere sovjetstaten signerte en avtale med EU. Nå håper mange at den nye presidenten kan få Russland på nye tanker.

Dette er første gang på 20 år at landet har holdt et direkte presidentvalg. Bare 48,92 prosent av velgerne stemte.