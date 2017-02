Mogherini advarer Trump mot å blande seg inn i EU-politikk

EUs utenrikssjef Federica Mogherini kommer med en klar melding til USAs president Donald Trump: Ikke bland deg inn i europeisk politikk.

– Vi blander oss ikke inn i amerikansk politikk. Slikt skjer kanskje i andre deler av verden, men det skjer aldri i Europa. Og europeere forventer at USA ikke blander seg inn i europeisk politikk, sa Mogherini da hun møtte pressen i Washington fredag.

Uttalelsen var svar på et spørsmål om hva hun mente om at nettavisa Breitbart, som inntil nylig ble ledet av Trumps nære rådgiver Stephen Bannon, er i ferd med å etablere seg i Europa med et uttalt mål om å påvirke flere europeiske land til å gå ut av EU.

Tatt kloke valg gjennom historien



– Europeere er kloke nok til å ta sine egne politiske valg. Slik har det vært gjennom hele historien, og slik er det fortsatt. Ingen forteller oss hva vi skal velge, sa hun.

Trump har selv provosert europeiske ledere med uttalelser der han berømmer brexit og spår at flere land vil følge etter.

Mogherini har møtt flere representanter fra Det hvite hus under sitt besøk i Washington denne uka, deriblant USAs utenriksminister Rex Tillerson.

Hennes spådom er at avstanden mellom EU og USA vil øke, og at forholdet vil bli mer "pragmatisk" og "forretningsmessig" enn det var under president Barack Obama.