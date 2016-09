Mislykket redningsaksjon: Sekkingstad truffet av skudd i ryggsekken

MANILA (VG) Leiren der nordmannen og flere andre satt fanget, ble angrepet fra luften for å hindre halshugging av et av gislene.

Sotra-mannen Kjartan Sekkingstad (57) ble søndag overlevert til filippinske myndigheter - ett år etter at han ble bortført av den islamistiske geriljaen Abu Sayyaf på Filippinene.

– Det var en helt fantastisk opplevelse å møte ham. Det har vært mange ganger vi var sikre på at dette ville ende galt, sier Norges ambassadør til landet Erik Førner til VG.

På en pressekonferanse mandag snakket Førner om arbeidet for å få Sekkingstad frigitt.

På spørsmål om hvor mange ganger Sekkingstad har fått trusler om at han ville bli halshugget, svarer ambassadøren slik:

– Mange. Mange ganger.

Førner sier videre at den dramatiske hendelsen i april, der Sekkingstads sekk ble truffet av et rikosjett, skjedde i forbindelse med en militær redningsoperasjon.

– Vi var på det tidspunktet helt sikre på at kidnapperne ville gjøre alvor av trusselen om å halshugge et av gislene. Dessverre gikk operasjonen galt, sier Førner.

Sekkingstad fortalte selv om hendelsen da han snakket med lokale medier søndag:

– I en av sammenstøtene, der filippinske styrker åpnet ild fra helikoptre og bakkestyrker, kjente jeg et slag i ryggen og trodde jeg var truffet. Etterpå så jeg at jeg ikke var truffet, men at ryggsekken min var hullete etter kuler.

FRI MANN: Kjartan Sekkingstad (t.v.) sammen med Filippinenes president Rodrigo Duterte på en pressekonferanse søndag. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Fikk flere livstegn

Førner bekrefter at representanter for både Kripos og eksperter på gisselforhandlinger flere ganger har vært på Filippinene for å bistå ambassaden.

– Vi har fått flere livstegn fra Sekkingstad, også utover de videoene som er publisert, men vi har ikke vært i direkte kontakt med han.

– Har norsk personell hatt direkte kontakt med kidnapperne?

– Det tror jeg ikke at jeg skal kommentere, sier Førner til VG.

Han sier Norge har innhentet egen informasjon om situasjonen på øya der Sekkingstad ble holdt fanget, utover den informasjonen de har fått av filippinske myndigheter.

– Har det på noe tidspunkt vært norsk personell på øya?

– Nei, det har det ikke, sier Førner.

Pekte på presidenten

Ambassadøren trakk fram Filippinenes president Rodrigo Duterte, som kom til makten i juni, som viktig i arbeidet med å få nordmannen frigitt.

– Det er et svært sammensatt bilde og jeg kan ikke peke på enkeltfaktorer som alene utløste det positive utfallet. Men jeg kan si med sikkerhet at etter presidentskiftet, til og med før han tiltrådte, så vi en positiv utvikling, og presidenten uttrykte også selv tidlig overfor oss at han ville engasjere seg for å få en løsning i denne saken. Hans innflytelse i regionen er enorm. Dette har vært svært viktig, sa Førner.

Ambassadøren pekte også på innsatsen til Filippinenes fredsminister Jesus Dureza, som var en personlig venn av en av mennene som ble bortført sammen med Sekkingstad.

– Han er også presidentens høyre hånd, er fra området og har også svært gode kontakter, sier Førner.

Fange i nesten ett år