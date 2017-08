Minst tolv drept av bombe på marked i Bagdad

Minst tolv mennesker er drept i et bilbombeangrep på en travel markedsplass øst i Bagdad, opplyser lokale myndigheter.

Bilen eksploderte mandag morgen i Jamila-markedet i Sadr-byen, der befolkningen er overveiende sjiamuslimsk.

Ytterligere 28 mennesker ble såret i angrepet, opplyser en politibetjent. Dødstallet er ventet å stige.

En sykehuskilde bekrefter dødstallet. Flere soldater skal være blant ofrene.

Les: Bygger Norges nye Irak-base i ekstrem ørkenvarme

En tykk, svart røyksky steg opp fra området, og folk flyktet i dekning etter eksplosjonen. Forvrengt metall og glassbiter lå strødd utover fortauet sammen med grønnsaker og andre varer som selges på markedet.

– Det virker som sikkerhetssituasjonen fortsatt er umulig å kontrollere, og jeg er redd slike bombeangrep vil skje igjen, sier Hussein Kadhim, en 35 år gammel trebarnsfar som ble såret i beinet i angrepet.

Tilhengere av den ytterliggående islamistgruppa IS var snar med ta på seg ansvaret for blodbadet via sin mediekanal Amaq. Sunnimuslimske ekstremister regner sjiamuslimer for å være frafalne og begår jevnlig angrep mot sjiabefolkede områder i Irak. I 2015 ble rundt 80 mennesker drept i et IS-angrep mot Jamila-markedet i Bagdad.

Les: Krigen mot IS krevde tusenvis av ofre i Irak i juni

USA-støttede irakiske styrker kjemper i disse dagene for å gjenerobre småbyen Tal Afar i Nord-Irak fra IS.