Minst to døde i jordskjelv på italiensk øy

En eldre kvinne mistet livet og flere personer ble fanget i ruinene etter et jordskjelv på ferieøya Ischia.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Bilder viser delvis sammenraste bygninger etter at den vulkanske øya ble rammet av et jordskjelv med en styrke på 3,6. Innbyggere forteller om tilløp til panikk, kutt i strømforsyningen og evakuering av flere hoteller.

– Det var virkelig kraftig og veldig skremmende, forteller en talskvinne for lokale myndigheter, Donatella Migliaccio.

Lokale myndigheter opplyser at to er døde, og at i hvert fall to barn er fanget i ruinene, skriver AFP.

Fra før er en kvinne som ble truffet av en murblokk fra en kirke i landsbyen Casamicciola bekreftet død, skriver avisen Corriere della Sera.

Rundt klokken 03.00 norsk tid skal hjelpemannskaper ha reddet et syv måneder gammelt spebarn, gråtende, men i live, etter flere timer innsats.

Samtidig jobber de på spreng for å hente ut to barn på fire og syv som er fanget under en seng i et kollapset hus.

Er du i området? Kontakt VG her!

Det kommer ulike meldinger om antall skadede. Ifølge Corriere della Sera er til sammen 25 personer skadet, flere av dem alvorlig, mens en lege forteller til Sky TG24 at det er minst 20 personer som behandles for lettere skader.

Flere hundre døde i Italia i fjor: Her forsvant byen

Jordskjelvet rammet mens mange av innbyggerne på øya satt til bords for å spise middag, noe som vanligvis skjer sent på kvelden i Italia.

Den vulkanske øya Ischia ligger i Tyrrenhavet på Italias vestkyst, rundt tre mil fra Napoli. Øya er kjent som et populært feriemål. Blant dem som pleier å besøke Ischia, er Tysklands statsminister Angela Merkel.

Kilde: VG/NTB