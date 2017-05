Minst en person er drept og flere såret etter knivstikking på amerikansk universitet

En mistenkt person er pågrepet etter knivstikkingsepisode ved University of Texas.

Hendelsen skjedde ved et av USAs største universiteter, University of Texas i Austin. Politiet skriver på Twitter litt etter klokken halv ti at dramaet er over.

De tre personene som er sendt til sykehus skal ha «potensielt alvorlige skader», ifølge nyhetsbyrået AP. De er imidlertid utenfor livsfare, ifølge redningstjenesten Austin-Travis EMS.

Studenter ved universitetet har blitt oppfordret til å holde seg inne. Det var rundt klokken kvart på to lokal tid at politiet fikk melding om hendelsen.

En person er ifølge politiet pågrepet. Motivet for knivstikkingen er foreløpig ikke kjent.

Bilder på sosiale medier viser en person inne på campusområdet med en stor kniv festet ved hoften.

Den svenske studenten Jacob Jonsson var på universitetet under hendelsen.

– Det er en ganske opprørt stemning. Det har vært en del uroligheter i det siste. Tumultene kommer ikke helt uventet på, sier han til Expressen.