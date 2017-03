Minst en død etter mulig terrorangrep utenfor parlamentet i London

LONDON/OSLO (VG) En antatt gjerningsmann skal være skutt etter det politiet behandler som et terrorangrep utenfor Westminster. En kvinne er bekreftet død.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politiet frykter at et tosifret antall personer er skadet i hendelsen, skriver The Guardian.

Flere vitner forteller at det ligger skadede personer på broen utenfor den britiske parlamentsbygningen. Den antatte gjerningsmannen er skutt, melder BBC.

Er du nær stedet? Tips VGs journalist her

London-politiet håndterer situasjonen som et terrorangrep inntil man vet mer om hva som har skjedd, skriver de på Twitter.

Få oversikt: Dette vet vi om angrepet

En politimann skal være knivstukket inne i parlamentsbygningen. Hans tilstand er foreløpig ukjent.

Bil skal ha meid ned folk

Samtidig skriver flere journalister og politikere skriver på Twitter at en bil har meid ned folk på broen.

Angriperen skal ha kjørt en grå Hyundai over broen Westminster og meid ned flere fotgjengere, før han krasjet bilen i et sikkerhetsgjerde. Han skal deretter ha forlatt bilen og løpt mot politibetjentene ved parlamentet og knivstukket en av dem, ifølge BBC.

En bombegruppe er tilkalt for å undersøke et mistenkelig kjøretøy nær parlamentet, skriver The Independent.

Den britiske sikkerhetstjenesten MI5 sier det foreløpig er for tidlig å si noe om hendelsen er relatert til terror, ifølge AP.

Buckingham Palace har ikke kommentert hvilke sikkerhetstiltak de gjør etter hendelsene ved Westminster, men portene der har blitt stengt, skriver BBC.

Vitne: Flere lå på bakken

– Jeg hørte roping og så noen som løp forbi. Kort tid etter det hørte jeg et skudd. Jeg så en sivil person som lå på bakken, mens noen sto over ham med det jeg antar var et skytevåpen, sier øyenvitnet Don Brind, som selv jobber i parlamentet, til nyhetsbyrået PA.

– Så tittet jeg meg rundt og 10 meter unna var det enda en person på bakken, med en gul jakke, som tilsynelatende var i live og som snakket, sier Brind, og legger til at han tror sistnevnte var den sårede politimannen.

Øyenvitnet Dennis Burns var på vei inn i parlamentsbygningen da han plutselig ble møtt av politimenn som ba ham komme seg bort.

– Da jeg kom inn, lurte jeg på hva i all verden som foregikk. Jeg så et titalls mennesker som løp i panikk nedover gata. Det var rundt 30 i den første gruppen som løp, og 70 i den andre, sier Burns til PA, før han legger til:

– Det så ut som at de løp for livet.

UD har sendt melding til nordmenn

London Eye, det store pariserhjulet i den britiske hovedstaden, har stanset. Besøkende holdes inne i attraksjonen, som en sikkerhetsforanstaltning, skriver NTB.

Utenriksdepartementet har sendt ut en melding til alle nordmenn som er registrert med adresse i England, der de gjengir politiets oppfordring om å forholde seg rolig og følge deres råd.

Områdene folk bes holde seg unna, er: Parliament Square, Whitehall, Westminster Bridge, Lambeth Bridge og områder rundt Victoria Embankment opptil Enbankment Tube.

«Vennligst ta kontakt med pårørende i Norge dersom du er i god behold», heter det i meldingen fra UD.

Statsministeren i sikkerhet

Vitner som har snakket med BBC, sier de ser flere i området bli behandlet for skader.

Politi og ambulanse fikk melding om hendelsen klokken 15.40 norsk tid. Seks minutter senere var den første ambulansen på stedet, skriver London Ambulance Service.

– Meldingene tyder på at den pågående hendelsen i Westminster i ettermiddag, er svært alvorlig, skriver Labour-leder Jeremy Corbyn på Twitter.

– Våre tanker er med ofrene for dette grusomme angrepet, deres familier og venner.

Parlamentsbygningen er i en såkalt «lockdown», og en sesjon i underhuset er avbrutt som følge av hendelsen.

Den politiske reporteren Steve Hawkes i The Sun skriver på Twitter at han har kilder på at statsministeren er uskadet.