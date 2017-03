Minst 20 drept i luftangrep mot moské i Syria

Minst 20 personer er drept i et luftangrep mot en moské i en landsby nord i Syria, ifølge AP. De fleste av ofrene er sivile.

Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet. Både det syriske regimet og russiske styrker har tidligere gjennomført luftangrep i Aleppo-provinsen, der den opprørskontrollerte landsbyen Jinneh ligger.

– De uidentifiserte flyene angrep en moské i Aleppo-provinsen under kveldsbønnen, sier Rami Abdulrahman, lederen for eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Mange mennesker er fortsatt fanget under ruinene, og vi tror at antall drepte og sårede vil øke, sier han.

Lokale kilder opplyser at 300 mennesker befant seg i moskeen da angrepet skjedde torsdag kveld.