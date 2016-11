Minst 100 drept av bilbombe sør for Bagdad

De fleste av de drepte skal være pilgrimer fra Iran. Den islamske stat har påtatt seg skylden for angrepet.

Ifølge irakisk politi og sykehuskilder er minst 100 mennesker er drept etter at en kraftig bilbombe eksploderte utenfor en bensinstasjon sør for Iraks hovedstad Bagdad, melder AP. Reuters melder at over 80 mennesker ble drept.

En politikilde sier til AFP at det var minst sju busser med pilegrimer på bensinstasjonen på det aktuelle tidspunktet.

Pilgrimene var på vei hjem etter å deltatt på en religiøs seremoni i byen Karbala, melder NTB. En etteretningskilde sier til AFP at det i bussene også satt personer fra Bahrain og Irak.

IS tar på seg skyld

Reuters melder at Den islamske stat (IS) har påtatt seg skylden for angrepet. IS har tidligere gjennomført flere lignende angrep utenfor områdene de kontrollerer, for å svekke den irakiske offensiven mot byen Mosul.

«200 sjiaer er drept og såret i selvmordsangrepet i Hilla. Flammene fra slagene i Ninawa vil spre seg til Bagdad, Karbala og Najaf» står det å lese i uttalelsen fra IS, melder NTB.

Falah al-Radhi, sikkerhetssjef i Babylon-provinsen i Irak, bekrefter at det var et selvmordsangrep.

Angrepet skjedde 120 kilometer sør for Bagdad, i landsbyen Shomali.