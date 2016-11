MDG-Hansson ber Siv Jensen svare om omstridt oljeledning i USA

Rasmus Hansson (MDG) ber finansminister Siv Jensen (Frp) om å trekke oljefondet ut av selskaper som er ansvarlige for den omstridte oljerørledningen Dakota Access i USA.

– Her er norske investeringer direkte involvert i USAs hardeste urfolk-konflikt på flere tiår. Og Norge har ingen interesse av at våre investeringer og pensjonspenger er en del av sånt, sier stortingsrepresentant Rasmus Hansson for Miljøpartiet De Grønne til VG.

Krever svar

Ifølge Aftenposten har Statens pensjonsfond Utland (SPU), eller oljefondet, investert 6,7 milliarder kroner i tre selskaper som via ulike datterselskaper er ansvarlig for å bygge, eie og drifte den omstridte oljerørledningen Dakota Access Pipeline i USA.

De tre selskapene er Energy Transfer, Sunoco Logistics og Phillips 66.

I et skriftlig spørsmål til Siv Jensen (Frp) spør Hansson om finansministeren vil vurdere å trekke oljefondet ut av selskapene:

«Sametinget har nå bedt Etikkrådet vurdere om SPU bør trekke investeringene i selskapene av hensyn til urfolksrettigheter. Vil statsråden vurdere å trekke SPU ut av de aktuelle selskapene?,» skriver Hansson.



Til VG sier han at han forventer at regjeringen benytter anledningen til å understreke hvor Norge står i saken.

– Signaleffekten av at verdens største statlige investeringsfond står som investor på feil side i denne konflikten er svært dårlig for Norges omdømme. Å trekke oss ut vil vise på et tydelig internasjonalt nivå at det norske pensjonsfondet og Norge som eier følger med på og handler i sånne saker, legger han til.

I FYR OG FLAMME: Demonstranter har de siste dagene brent dekk i protest mot oljeledningen. FOTO: MIKE MCCLEARY, AP

Finansdepartementet hadde tirsdag kveld ingen kommentar til saken.

– Vi må komme tilbake til dette når Stortinget har fått svar, skriver Dorte Drange ved kommunikasjonsenheten i Finansdepartementet i en e-post til VG.

Store demonstrasjoner

Den nær 1900 kilometer lange rørledningen skal frakte råolje fra Nord-Dakota i USA, gjennom Sør-Dakota, Iowa og til Illinois. Ifølge selskapet Energy Transfer vil prosjektet kunne gjøre USA mindre avhengig av å importere energi fra andre regioner.

KONFRONTASJON: Dan Nanamkin er blant flere hundre demonstranter som har blitt pågrepet i forbindelse med protestene mot den omstridte oljerørledningen. Foto: , ADAM JOHANSSON

Indianerstammen Standing Rock Sioux svarer imidlertid at rørledningen vil ødelegge noen av stammens hellige steder. I tillegg frykter de at en ulykke med rørledningen vil ødelegge ferskvannsforsyningen til reservoaret.

Siden august har mer enn 400 demonstranter blitt pågrepet i protester mot oljeledningen, ifølge Reuters. For en drøy uke siden ble 126 demonstranter pågrepet.

– Dette er en konflikt om disse urfolksgruppenes rett til å bestemme over sine egne landområder i henhold til avtaler som er inngått med dem av amerikanske myndigheter, og som de nå mener brytes. Svært mye taler for at de har rett i det, sier Hansson.