Militærtalsmann: Irakiske styrker har gått inn i Mosul

ERBIL (VG) For første gang siden offensiven startet, skal irakiske regjeringsstyrker ha tatt seg inn i en bydel i Mosul.

En tropp fra den irakiske regjeringshæren skal mandag ha tatt seg inn i bydelen al-Karama øst i Mosul, opplyser en militærtalsmann til nyhetsbyrået Reuters. Dersom opplysningen stemmer, er det første gang at styrkene som prøver å drive IS ut av Mosul, har lyktes i å ta seg inn i byen.

I IRAK: Nilas Johnsen og Harald Henden

Den kurdiske nyhetskanalen Rudaw melder at den irakiske hærens «gylne divisjon» nå er 800 meter fra Mosul, etter å ha inntatt bydelen Gobjali, kjent som «Mosuls port» i dagmorges.

VG har de siste ti dagene fulgt offensiven. Dette fremstår klart: Krigen mot IS i Mosul vil vare lenger og bli et enda verre blodbad enn man hadde sett for seg på forhånd.

Ved fire ulike steder langs frontlinjene har vi møtt kurdiske Peshmerga-styrker, den irakiske regjeringshæren og sjiamuslimske militsgrupper, som alle kjemper mot den sunni-ekstreme terrorhæren.

– IS har utplassert bilbomber i et forsøk på å stanse styrkene, men troppene fortsetter. Målet er å gå inn i Mosuls østre utkant i løpet av mandag, opplyser brigadesjef Haider Fadhil til AFP.

Ved daggry mandag rullet pansrede kjøretøy inn i forstaden Bazwaya, støttet med artilleriild og luftangrep. IS slo tilbake med bombekastere og ild fra håndvåpen, ifølge Fadhil.

To landsbyer

En oberstløytnant i den irakiske spesialstyrken CTS forklarer at mandagens fremrykking har som mål å gjenerobre to landsbyer. Landsbyene ligger mellom Bartella, som nylig ble inntatt av irakiske styrker, og Mosul.

– Målet er å gjenerobre Bazwaya og Gogjali, de to siste landsbyene før Mosul. Hvis vi klarer det, vil vi stå bare noen få hundre meter fra Mosul, sier oberstløytnanten, som ikke står fram med navn, til AFP.

I utkanten av Bartella, fikk VG i forrige uke se hva slags fiende det kjempes mot: Én som har forberedt seg lenge på å bli angrepet, og som er villig til å bruke alle tenkelig midler.

Ved utkanten av Bartella har soldatene funnet i alt fem tunneler som IS har brukt til bakholdsangrep. Det meldes mandag kveld om at en kurdisk Peshmerga-offiser er drept i et bakhold av snikskyttere, da han skulle inspisere en improvisert veibombe nær byen Tel Skuf.

Beskriver IS-forsterkninger inne i Mosul

Mohammad Khedhr driver aktivistnettverket Sound and Picture, som har egne medlemmer inne i Mosul. De prøver å opplyse omverden hva som foregår inne i den IS-holdte byen.

– IS samler sammen tropper inne i byen, og de har den siste tiden fått inn store forsterkninger og nye, tunge våpen. De har snikskyttere på tak inne i byen, sier han til VG mandag ettermiddag.

I dag skal det ha vært flere bombeangrep inne i byen. Ifølge Khedhr er syv sivile meldt drept i koalisjonens bombing, noe VG ikke uavhengig kan bekrefte. En tekstilfabrikk og et våpenlager skal også være bombet av koalisjonen, ifølge aktivistene.

Tre fronter

I en uttalelse fra det fellesoperative hovedkvarteret som koordinerer kampen mot IS, heter det at CTS og regjeringsstyrkene nå har satt i gang en offensiv fra tre fronter mot østbredden av elva Tigris, som renner gjennom byen.

Samtidig er planen at de anslagsvis 30.000 soldatene som skal innta Mosul, grupperer seg langs tre hovedfronter – fra nord, øst og sør.

En fjerde front ble åpnet i helgen da paramilitære styrker, i hovedsak bestående av sjiamuslimsk milits, siktet seg inn mot byen Tal Afar vest for Mosul. Målet deres er å innta denne byen og på den måten hindre en forsyningslinje mellom Mosul og grensen til Syria.

På sine sider på Facebook hevder Hashd al-Shaabi militisen mandag kveld at de har frigjort 18 mindre landsbyer vest for Mosul.

Kan bli flyktningstrøm



Irakiske styrker med støtte fra kurdiske peshmerga-soldater, sunni- og sjiamilits, innledet for to uker siden offensiven for å gjenerobre Mosul. Det kan ta både uker og måneder før Mosul er tilbake på myndighetenes hender.

De to ukene som har gått til nå, er blitt brukt på å gjenerobre landsbyer rundt Mosul. Et mål er å opprette sikre korridorer slik at sivilbefolkningen – anslagsvis 1 million mennesker som fortsatt antas å bo i byen – kan komme seg unna gatekampene som kommer til å starte når styrkene inntar selve byen.

VG/NTB