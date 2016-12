Reuters: Israel vil likevel behandle byggesøknader

Fakta om israelske bosetninger

* Over 700.000 israelske bosettere bor i 237 bosetninger og såkalte utposter på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

* Israel har opprettet 20 industrisoner som huser rundt 1.000 fabrikker i de ulovlige bosetningene.

* Israelske bosettere dyrker rundt 93 kvadratkilometer palestinsk jordbruksland, mens boligområdene i bosetningene utgjør rundt 60 kvadratkilometer.

* Israelske myndigheter lokker bedrifter med lav leie, gunstige skatter, subsidier og tilgang til billig palestinsk arbeidskraft i bosetningene.

* Mange av varene som produseres i bosetningene, merkes for eksport som «Produsert i Israel».

* EU presenterte nylig retningslinjer som forbyr slik merking av produkter fra de ulovlige bosetningene.

* Israel nekter palestinere å bygge, dyrke mark eller utvinne naturressurser i 70 prosent av Vestbreddens såkalte C-område, som i henhold til Oslo-avtalen er helt og holdent underlagt israelsk kontroll.

* Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

* FNs sikkerhetsråd vedtok 23. desember en resolusjon som slår fast at bosetningene er ulovlige og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

Kilder: Human Rights Watch, Peace Now/Settlement Watch, B'Tselem, NTB

