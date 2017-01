Raseri i Israel etter at soldat ble kjent skyldig i drap

Reaksjonene i Israel er svært sterke etter at en soldat ble kjent skyldig i drap på en palestinsk mann. Enkelte truer med å drepe forsvarssjefen, mens andre ber om at soldaten blir benådet.

– Det vil bli borgerkrig på grunn av dette, ropte en av de over 100 demonstrantene som samlet seg utenfor rettslokalet i Tel Aviv onsdag.

Sersjant Elor Azaria (20) ble samme dag kjent skyldig i drap av en israelsk militærdomstol etter at han skjøt en 21 år gammel såret palestiner som lå på bakken i mars i fjor.

Azaria risikerer opptil 20 års fengsel, men han kan også bli benådet, slik flere israelske politikere tar til orde for.

KJENT SKYLDIG: Soldaten Elor Azaria (20) ble kjent skyldig for å ha drept en 21 år gammel palestiner. Foto: Jack Guez , AFP

Knivstikker

Drapet skjedde etter at to palestinere knivstakk en soldat på den israelskokkuperte Vestbredden.

Den israelske soldaten ble lettere såret, og Azaria og de andre soldater svarte med å skyte mot de to palestinerne. Den ene palestineren døde momentant, mens den andre ble såret.

Han lå på bakken med hendene utstrakt da han ble skutt i hodet av sanitetssoldaten Azaria, noe som ble filmet. Den israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem offentliggjorde videoen, som vakte sterke reaksjoner og førte til at ble tatt ut drapstiltale mot Azaria.

Bråk i retten

Torsdag falt dommen, som det tok tre timer å lese opp, og rettsmøtet ble sendt direkte på israelsk fjernsyn.

20 år gamle Azaria smilte og fremsto som selvsikker da rettsmøtet begynte, men da dommen ble lest opp, stirret han stivt framfor seg, og stemningen i den stappfulle rettssalen snudde. Flere av slektningene hans klappet sarkastisk, mens enkelte ropte «Vår helt!».

En kvinnelig slektning ble kastet ut etter at hun skrek til dommerne, mens en annen stormet ut mens hun ropte «ekle venstrevridde». Flere andre kalte dommen en skam og spådde det israelske militærets endelikt.

SKUTT: Plakat med bilde av Abdul Fatah al-Sharif, palestineren som ble skutt av den Israelske soldat. "Martyren som er en helt", står det på plakaten. Foto: Hazem Bader , AFP

Faren til palestineren som ble skutt, er glad for at soldaten ble kjent skyldig.

– Det kjennes godt. Det er rettferdig, sier Yousri al-Sharif, som onsdag befant seg i hjemmet sitt i Hebron på Vestbredden sammen med familien.

Aktoratet er også fornøyd og mener dommen både er «viktig, klar og bestemt og at den taler for seg selv».

Drapstrusler

Hundrevis av demonstranter samlet seg utenfor rettsbygningen etter at dommen ble kunngjort. Flere av dem truet med å drepe Israels forsvarssjef, Gadi Eizenkot.

– Pass deg, Gadi, Rabin ser etter en venn, ropte flere.

En filmsnutt av opptrinnet er publisert på nettstedet Ynet. Israels tidligere statsminister Yitzhak Rabin ble drept av en jødisk ekstremist i 1995 etter å ha inngått Oslo-avtalen med palestinerne.

Andre kaller den drepte palestineren for en terrorist som de mener ikke hadde rett til å overleve angrepet.

Må ikke bagatellisere

Forsvarssjefen kritiserte tirsdag forsøkene på å bagatellisere soldatens ansvar for egne handlinger. Han sa også at en 18-åring som blir innrullert i hæren, er en soldat, ikke «alles sønn» – en uttalelse som har provosert politikere og ikke minst høyreorienterte israelere.

Den israelske forsvarsministeren Avigdor Lieberman kaller kjennelsen «vanskelig», og har erklært at han er uenig i rettens konklusjon.

En talsmann for soldatens familien mener at domstolen så bort fra at soldatene var blitt angrepet.

– Jeg følte at retten plukket kniven opp fra bakken og stakk den i ryggen på alle soldatene, sier han.