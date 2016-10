Ny storoffensiv mot IS-bastion ventes innen uker

USA forbereder offensiv mot IS-hovedstaden Raqqa i Syria. Midtøsten-forsker mener det kan føre til flom av fremmedkrigere tilbake til Europa.

Tidligere i dag fortalte USAs utenriksminister Ash Carter den amerikanske TV-kanalen NBC at en storoffensiv mot IS-hovedstaden Raqqa i Syria vil starte innen få uker. På tirsdag meddelte han at en bakkeoffensiv mot den syriske byen er under forberedelse.

Det var etter et møte med allierte i Paris at han fortalte informerte reportere om planene. Han hevdet offensiven vil kunne skje samtidig som den pågående offensiven mot den irakiske IS-kontrollerte byen Mosul.

– Ja, det vil overlappe, og det er en del av planen vi er forberedt på, sa han ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I Paris møttes forsvarsministere for 13 av landene som deltar i den USA-ledede koalisjonen mot IS.

Tidligere har USA vedgått at frigjøringen av Mosul kan ta uker eller måneder. Invasjonen startet 16. oktober, og 5000 amerikanske soldater deltar i framrykket.

Raqqa har siden 2014 vært kontrollert av Den islamske staten (IS), og er regnet som islamistgruppens hovedstad i Syria.

Russiske krigsskip på vei mot Syria: Avbestilte flåte-tanking i Spania

Mangler kurdisk støtte

Invasjonen av Mosul er ledet av den kurdiske Peshmerga-styrken fra nord i Irak. Fra sør er det den irakiske regjeringshæren som leder an. I offensiven mot Raqqa regner ikke USA med at kurerene ønsker å bidra.

Det er ifølge Carter lokale styrker som skal gå inn i Raqqa, men han ga ingen forklaring på hvordan invasjonen av Mosul og Raqqa skal samkjøres.

– For å si det som det er, vil ikke de kurderne jeg har samarbeidet med hjelpe til – de er ikke komfortable med å gå inn i Raqqa, sier en anonym amerikanske tjenestemann til Reuters.

Professor Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen understreker overfor VG at det foreløpig er få detaljer som er kjent over hvem det er som skal gå inn i Raqqa. Han mener imidlertid det er en mulighet for at Tyrkia vil nekte å la kurdiske styrker nå Raqqa.

– Det er mulig USA har en avtale med Tyrkia om bruk av opprørsgrupper de støtter, men de gruppene er en del av en allianse USA ikke liker, sier han.

Ifølge Vikør vil Tyrkia mest sannsynlig reagere dersom USA benytter seg av kurdiske styrker i en Raqqa-offensiv.

Tyrkia krevde i sommer at kurderne ikke får bevege seg vest for elven Eufrat, etter at den kurdiskdominerte styrken SDF ledet an da IS ble drevet ut av den syriske byen Manjib.

Krevende offensiv

De USA-støttede styrkene i krigen mot IS som er dominert av kurdiske militser, er regnet for å være langt mindre slagkraftige enn det de arabiske styrkene er.

Vikør tror en frigjøring av Raqqa vil være krevende fordi store områder rundt er kontrollert av IS.

– Det å komme seg inn til Raqqa vil bli krevende. Men både Mosul og Raqqa er vanskelig å ta, sier han.

I mai erklærte en talsperson for styrken SDF at kurderne i Syria ser for seg et frigjort Raqqa som en del av en selvstendig kurdisk stat.

VG ved fronten i Irak: Derfor samarbeider erkefiender

Frykter flom av utenlandskrigere

Europeiske statsledere har tidligere uttrykt bekymring over at en offensiv mot Raqqa har latt vente på seg. Det er imidlertid også ventet at IS i større grad vil rette seg mot Europa dersom de blir drevet ut av sine to bastioner i Midtøsten.

Hollande advarte mot dette da han møtte reportere i Paris.

– Vi må være veldig oppmerksomme på at fremmedkrigere kan returnere, sa han.

Vikør ved Universitetet i Bergen mener terrortrusselen i Europa vil avhenge av i hvor frigjøringsstyrkene klarer å renske ut IS i områdene rundt de frigjorte byene.

– Terrorfaren vil øke ved en total utrenskning. De som ikke blir drept, må ha et sted å være. Det er sannsynlig at mange vil reise til sine hjemland fulle av bitterhet og kampvilje, sier han til VG.

Han understreker at man også kan anta at terrorfaren vil vedvare så lenge IS-kontrollerte byer i Syria og Irak fungerer som operasjonssentraler.