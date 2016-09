Mona Juul om Shimon Peres: – Et usedvanlig begavet menneske

Både nåværende og tidligere verdensledere samles når den tidligere israelske presidenten begraves i Jerusalem fredag.

Shimon Peres døde natt til onsdag, 93 år gammel.

Det var først da livets høst satte inn, og han ble seremoniell president, at Peres fikk den anerkjennelse i Israel som mange mener han fortjente. Men på verdensarenaen var Shimon Peres en politisk stjerne.

Under Osloprosessen var han, sammen med Yitzak Rabin og Yasir Arafat, den som trakk i trådende. På godt og vondt.

Med sin veltalenhet, retoriske vidd og elegante og innsiktsfulle analyser, ble han i internasjonal sammenheng et stort navn.

En hjørnestein



Det var aldri noen tvil om at Shimon Peres var en hjørnestein i fullføringen av det sionistiske prosjektet, et jødisk hjem i Palestina og senere etableringen av staten Israel. I alle de 68 årene staten Israel har eksistert, var Peres en del av de innerste politiske sirkler.

Han var sentral i forhandlingene med Norge da Arbeiderpartiet sørget for å forsyne den nyetablerte jødiske staten med tungtvann – en avgjørende faktor for utviklingen av Israels atomprogram. Men han ble for alvor kjent for et stort, norsk publikum gjennom sin rolle i Osloprosessen fra 1993 og fram til den 2. intifadaen startet i 2000.

Da Peres ble tildelt Nobels fredspris sammen med Yitzak Rabin og Yasir Arafat i 1994, var det han som frontet det som den gang ble oppfattet som et gjennombrudd i fredsforhandlingene i Midtøsten.

– Et usedvanlig begavet menneske



En av dem som ble godt kjent med Shimon Peres på denne tiden, var Norges nåværende London-ambassadør, Mona Juul. Hun og ektemannen Terje Rød-Larsen, som begge hadde viktige roller i Osloprosessen, hadde nær personlig kontakt med Shimon Peres både mens han var utenriksminister, statsminister og til slutt Israels president.

– Jeg har lenge vært veldig imponert over Shimon Peres, både som politiker og ikke minst som det usedvanlig begavede menneske han var. Shimon var selvlært, hadde ingen utdannelse. Likevel har jeg ikke møtt noe menneske som var så kunnskapsrikt, intellektuelt anlagt og med en så stor innsikt i livet som sådan. Og med en slik frapperende evne til å formulere sine tanker. Hver stund med Shimon var en nytelse, minnes Mona Juul.

OSLO-GJENGEN: Dette er bildet som overrasket en hel verden. En preliminær avtale mellom Israel og PLO ble signert i Oslo, høsten i 1993. Shimon Peres deltok i sluttfasen av de hemmelige forhandlingene. Fra norsk side var Jan Egeland, Mona Juul og Terje Rød-Larsen betydningfulle spillere. Foto: SCANPIX

Karismatisk



Mange norske diplomater og politikere opplevde den israelske kjempen som en mann som aldri ga opp, til tross for mange politiske nederlag. Flere trekker frem hans kreativitet, evne til nytenkning og sterke ønske om å finne løsninger.

– Peres var en utrolig velformulert og karismatisk mann. Han fikk oss alltid til å le med kvikke replikker, og ofte kom han med freidige karakteristikker av andre. Men først og fremst var han en sterk forsvarer av Israel i ett og alt, sier Jan Egeland, som hadde god og jevnlig kontakt med Shimon Peres gjennom hele 1990-tallet.

Egeland opplevde også den mindre diplomatiske siden av Shimon Peres. Som norsk statssekretær i UD fikk han en skyllebøtte han sent vil glemme, etter at han i harde ordelag kritiserte et israelsk hevnangrep mot en FN-leir i Qana i Sør-Libanon.

106 sivile sør-libanesere ble drept i det israelske angrepet, som var godkjent av daværende statsminister Peres. At Egeland kalte angrepet for en massakre, falt Peres særdeles tungt for brystet.

Han ble rasende, og i et møte med Jan Egeland la han ingenting imellom. Peres skulle ha seg frabedt en norsk innblanding i Israels kamp mot terrorister.

– Det var selvsagt tøft, men jeg hadde rett. Angrepet i Qana var en ren massakre. Israelerne brukte slegge, der man kunne brukt en sprettert. Slik vi sett har det mange ganger, sier Jan Egeland til VG.

Det hører med til historien at da utenriksminister Bjørn Tore Godal besøkte Israel kort tid etter, unnlot Godal å støtte sin statssekretær. Forholdet til Israel og Norges rolle i fredsprosessen måtte for all del ikke rokkes ved.

JOBBET SAMMEN: Shimon Peres og rabbiner Michael Melchior sto hverandre nær, både politisk og privat. - Han var flere ganger i synagogen i Oslo, og så satt vi i samme regjering i Israel, forteller Melchior. Foto:

Sa alltid noe viktig



Tidligere rabbiner ved Det Mosaiske Trossamfund i Oslo, Michael Melchior, var en nær venn og medarbeider av Shimon Peres. Melchior var viseutenriksminister i Israel da Peres var utenriksminister.

– Når Shimon Peres kom inn i et rom, flokket alltid folk seg rundt ham. De visste at når han snakket, så sa han alltid noe viktig. Det kunne være dignitærer fra inn- og utland, store navn og statsledere til stede, men det var alltid Shimon som fikk mest oppmerksomhet. Han var ikke nødvendigvis så god en politiker, men ingen var bedre enn ham til å være Shimon Peres, sier Melchior.

Han mener at et historisk kapittel er lukket med mener at med Shimon Peres' bortgang.

– Han var med å bygge den jødiske staten sammen med Ben Gurion, og han var i toppsjiktet i Israel i en tid da USAs president Harry Truman og Sovjetunionens leder Josef Stalin styrte verden. Det gir et perspektiv på hvilket liv og karriere Shimon Peres har hatt, sier Michael Melchior.