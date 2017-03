Flere nordmenn på Israels «svarteliste»

En lang rekke norske politikere, fagforeningstopper og akademikere kan bli nektet å besøke Israel etter å ha oppfordret til boikott av landet.

Den israelske nasjonalforsamlingen Knesset har vedtatt en lov som forbyr innreise for folk som offentlig har støttet en boikott av Israel. Loven forbyr utstedelse av visum eller oppholdstillatelse til utenlandske statsborgere som oppfordrer til økonomisk, kulturell eller akademisk boikott, enten det er av Israel eller bosetningene.

Ifølge uttalelsen fra Knesset rammer innreiseforbudet både enkeltpersoner og medlemmer av organisasjoner som har oppfordret til slik boikott.

Boikott-vedtak

Talsmann for Knesset, Eytan Fuld, bekrefter overfor VG at norske politikere og organisasjoner som støtter den internasjonale boikottbevegelsen, eller har oppfordret til boikott av Israel, nå risikerer å bli nektet innreise. Han understreker at den nye loven allerede har trådt i kraft.

Verken Knesset-talsmannen, eller talsmann Noam Sela i departementet for intern sikkerhet ønsker å imidlertid å kommentere hvordan det omfattende innreiseforbudet skal håndheves.

Kommunestyrene i Trondheim og Tromsø er blant dem som har vedtatt støtte til boikott av israelske varer og tjenester som er produsert i okkuperte områder. Det samme har LOs største forbund, Fagforbundet, stortingsrepresentanter, og flere av de politiske ungdomsorganisasjonene.

Førstesekretær Dan Poraz ved den israelske ambassaden i Oslo bekrefter at ambassaden er godt kjent med boikott-vedtakene, men ønsker ikke å spekulere i hvilke nordmenn som nå kan bli nektet innreise.

– Alle stater bestemmer selv hvem som skal ha adgang til staten. Vi ser på denne typen diskriminering mot den eneste jødiske staten som en del av en politisk kampanje som ønsker å få en slutt på den jødiske uavhengigheten. Derfor mener vi det er vår rett å nekte dem som ikke ønsker Israels eksistens adgang til landet vårt, sier han.

Ingen signaler

Tromsø-ordfører Kristin Røymo sier til NRK at hun ikke har fått noen signaler fra Israel om innreiseforbudet.

– Vi har ikke vedtatt noen boikott av Israel. Det gjelder kjøp av varer og tjenester som er produsert på okkupert palestinsk område som vi vil avslå fra. I denne saken står vi på trygg folkerettslig grunn, sier Røymo.

Også internt i Israel er den nye loven omstridt. Knesset-medlem Zouheir Bahloul fra sentrum-venstre-koalisjonen Sionistunionen mener innreiseforbudet vil gi boikottbevegelsen ny ammunisjon.

– Loven er inspirert av mørke regimer som angriper alle som er uenige med regjeringen, sier Bahloul til Jersusalem Post.