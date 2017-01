Ber om norsk hjelp mot Trump

RAMALLAH (VG) Palestinske ledere ber Norge om hjelp til å stanse Donald Trumps planer om å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem.

– Norges gode forhold til begge parter gjør at de kan påta seg en slik oppgave. Vi håper de kan bidra til å overbevise om at det ikke er i noens interesse å eskalere konflikten på denne måten, sier den palestinske utenriksministeren Riad Malki til VG.

Også statsminister Rami Hamdallah advarte kraftig mot planene i sitt møte med Brende. Ifølge Hamdallah vil et slikt skritt fra USA føre til at sikkerhetssituasjonen i hele regionen «eksploderer».

BEKYMRET: Den Palestinske utenriksministeren Riad Malki frykter konsekvensene av en flytting av USAs ambassade til Jerusalem. Foto: Reuters

Den påtroppende amerikanske presidenten lovet i valgkampen å gjennomføre den omstridte flyttingen av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem. Ifølge CNN skal Trump de siste dagene har orientert USAs allierte i regionen om planene. Israelske tjenestemenn spekulerer i at flyttingen kan bli annonsert allerede 24. mai, som i Israel feires som «Jerusalem Dagen».

Kraftige reaksjoner

Flytteplanene har vakt kraftige reaksjoner fordi det blir oppfattet som en anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad. Jerusalems fremtidige status er et av de mest betente spørsmålene i den fastlåste fredsprosessen mellom Israel og palestinerne.

– Vi er svært bekymret over signalene fra Trump. En slik flytting vil skape konflikt i hele regionen, og gjøre USA til en aktør i konflikten, ikke en pådriver for fred, sier Malki.

– Jerusalem er en okkupert by. Flytting av ambassaden vil være en anerkjennelse av den okkupasjonen, sier han.

Den palestinske utenriksministeren møtte onsdag kveld sin norske kollega, utenriksminister Børge Brende til en arbeidsmiddag i Ramallah. Torsdag går turen videre til Israel der Brende blant annet skal møte statsminister Benjamin Netanyahu.

– Dårlig ide

Børge Brende understreker at Jerusalems fremtid må avklares gjennom forhandlinger og politiske avtaler mellom palestinerne og israelerne.

– En flytting av ambassaden til Jerusalem vil lett bli tatt til inntekt for at man definerer også Øst-Jerusalem som en del av Israel. Jeg tror ikke man skal undervurdere de reaksjonene det vil skape i hele den arabiske verden hvis det skjer. USAS rolle har alltid vært å være en mekler mellom partene og jeg håper at de også under Trump vil påta seg en slik viktig rolle, sier Brende.

– Vil Norge ta dette opp med Trump-administrasjonen?

– Jeg har møtt overgangsteamene til Trump og hans nye spesialrådgiver. Dette og andre spørsmål knyttet til israelerne og palestinerne har allerede vært oppe i disse samtalene.

– Har du advart dem mot en slik flytting?

– Jeg har redegjort for Norges syn og hvorfor jeg mener det ikke er noen god ide å flytte ambassaden. Jeg tror dette er innspill Trump-administrasjonen ikke bare får fra Norge men også andre viktige allierte.