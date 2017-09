Michelle Obama kritiserer millioner av amerikanske kvinner

Den tidligere førstedamen mener at kvinner som stemte på Donald Trump «liker det de blir fortalt å like».

Drøye åtte måneder etter at Michelle Obama flyttet ut av Det hvite hus sammen med tidligere president Barack Obama og deres to døtre, sto hun onsdag kveld norsk tid på scenen i Boston. Her hadde hun en klar beskjed til millioner av amerikanske kvinner:

– Enhver kvinne som stemte mot Hillary Clinton, stemte mot sin egen stemme, sa hun, og fortsatte:

– Hva betyr det for oss som kvinner når vi ser på de to kandidatene, og mange av oss sier, han fyren, han er bedre for meg, hans stemme er mer sann for meg. Vel, for meg betyr det at du ikke liker din egen stemme. Du liker det du blir fortalt å like.

Hun kritiserer dermed en stor del av velgergruppen til Donald Trump. For selv om Hillary Clinton gjorde det klart best blant kvinner som helhet, stakk for eksempel rivalen av med over halvparten av stemmene fra hvite kvinner.

Dette er imidlertid langt fra første gang at den tidligere førstedamen langet ut mot ektemannens erstatter. Spesielt har hun vært kritisk til kvinnesynet, som hun mener blant annet kom til uttrykk i den mye omtalte skandalevideoen:

I en tale som blant annet har blitt omtalt som «valgkampensbeste», gikk hun hardt ut mot uttalelsene i den ovennevnte videoen, som hun blant annet kalte for «grusomme og skremmende».

– Vi har en kandidat som har sagt ting om kvinner som er så sjokkerende, så nedverdigende at jeg ikke orker å gjenta det. Dette er ikke normalt, sa hun den gang.

Se hele talen her:

Fra scenen i Boston fortalte hun at hennes egne kommentarer fra valgkampen er blant tingene som «fortsatt surrer og går i hodet» når hun nå reflekterer tilbake på sin egen tid i Det hvite hus.

– Når du står i det, så har du ikke et øyeblikk, ikke et sekund til å tenke. Dette er første gang åtte år, sannsynligvis ti år, at jeg får mulighet til å tenke tilbake på hva det hele betydde.

Til tross for kritikken mot presidenten, var hun klar på at hun ikke bare håper at Trump lykkes, men også at han blir behandlet mer verdig enn folk – og det republikanske partiet – behandlet hennes mann, tidligere president Barack Obama.

– Vi vil at den sittende presidenten skal lykkes fordi vi bor i dette landet. Han er vår øverstkommanderende, han ble valgt.

