MI5-sjef advarer om økt russisk trussel

Russland utgjør en økende trussel mot stabiliteten i Storbritannia og bruker alle tenkelige midler for å oppnå sine mål, hevder britiske sikkerhetstjenesten MI5. – Grunnløse påstander, svarer Kreml.

I et intervju med The Guardian forteller MI5-sjef Andrew Parker hvordan Europa blir truet fra flere kanter i en tid hvor verden fokuserer på islamistisk ekstremisme. Mest markant er trusselen fra Russland, hevder Parker.

– Landet bruker en bred palett av statsorganer og styrker for å oppnå sine mål i utlandet på en stadig mer aggressiv måte, sier Parker i det sjeldne intervjuet. Det er nemlig første gang i MI5s 107-årige historie at en sittende sjef gir et intervju til en avis.

Russland avviser utspillet.

– Inntil noen legger fram konkrete bevis, kommer vi til å anse uttalelsene som grunnløse, sier en talsperson for Kreml til nyhetsbyrået Reuters.

Men Andrew Parker gir en rekke eksempler på hvilke metoder Russland bruker.

– Det innebærer blant annet propaganda, spionasje, undergravende virksomhet og cyberangrep.

Ifølge sikkerhetssjefen er det ikke bare Storbritannia som er utsatt.

– Russland er i arbeid over hele Europa og i Storbritannia, og det er MI5s oppgave å stå i veien for det, sier Parker.