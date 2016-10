Var på joggetur: Meksikansk dommer i «el Chapo»-rettssak skutt og drept på åpen gate

Likvideringen av Vicente Bermúdez Zacarías (37) er det tredje drapet på en dommer i Mexico på litt over en måned.

Det skriver El País.

En overvåkningsvideo viser hvordan en mørkkledd mann nærmer seg dommeren bakfra, som var ute på en joggetur på morgenen i sin velstående hjemmeby Metepec nær Mexico by.

Fra svært kort distanse skyter han Zacarías i bakhodet, for så å løpe fra stedet.

Dommeren ble kjørt til sykehus, der han døde av skadene kort tid etter, mandag morgen.

Gikk etter mektige karteller

Det brutale drapet setter spørsmålstegn ved dommeres sikkerhet i Mexico. Deler av landet har vært herjet av gjennomsyrende vold i den rundt ti år lange «narkokrigen» mellom regjeringen og landets mektige karteller.

Til tross for at dette er det tredje drapet på en dommer i Mexico på litt over en måned, så er det mer enn seks år siden en dommer fra en så høy rettsinstans er blitt myrdet, skriver El País.

Det var ikke iverksatt spesielle sikkerhetstiltak rundt dommeren, som hadde deltatt i en rekke høyprofilerte saker mot noen av landets mektigste narkobosser og deres karteller, melder El Universal.

Blant dem var saken mot den tidligere lederen for det fryktede Zeta-kartellet, Miguel Angel Treviño Morales (kjent som Z-40) og mot Jalisco-kartellets leder Abigail González Valencia (kjent som «El Cuini»).

Zacarías var også en sentral aktør i saken om de 43 bortførte og antatt drepte studentene i Ayotzinapa, skriver Vice News.

Sentral i saken til «el Chapo»

Han har også vært involvert i saken for å få Mexicos mest kjente og mektige narkoboss, Joaquín «el Chapo» Gúzman, lederen av Sinaloa-kartellet, utlevert til USA. Han bremset blant annet prosessen da Gúzman ba om å bli utsendt fordi han angivelig led tortur i meksikansk fengsel, skriver El País.

Zacarías iverksatte også flere tiltak mot Gúzmans nærmeste. Dette inkluderte blant annet avlytting av «el Chapos» kone, Emma Coronel Aispuro, en uke før narkobaronen igjen ble fanget av sikkerhetsstyrker i januar, skriver Business Insider.

Gúzmans advokat, José Refugio Rodríguez, benekter at narkobaronen hadde noe med det kaldblodige drapet å gjøre, og mener at Zacarías' rolle i rettssaken mot «el Chapo» var av mindre betydning, skriver meksikanske Excelsior.