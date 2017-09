Tsunamivarsel etter kraftig jordskjelv i Mexico

Minst to personer har omkommet etter at et stort jordskjelv rammet det sørlige Mexico fredag morgen. Det er sendt ut tsunamivarsel i flere land i Mellom-Amerika.

Myndighetene har advart om muligheten for minst tre meter høye tsunamibølger de neste timene i Mexico, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panama, Honduras og Ecuador.

To mennesker har omkommet i den sørlige delstaten Chiapas, bekrefter Mexicos innenriksminister Miguel Ángel Osorio Chong like etter klokken 08.

Samtidig bekrefter tsunamivarslingssenteret for Stillehavet (PTWC) at tsunamibølger på 0,7 meter har truffet kysten av Mexico.

Jordskjelvet, som først ble målt til 8,0 for så å bli oppgradert til 8,2 ifølge PTWC, fant sted omtrent 109 kilometer sørvest for El Palmarcito på kysten, nær grensen til Guatemala.

I hovedstaden Mexico by flyktet folk i panikk ut fra bygninger som ristet under skjelvet like før midnatt lokal tid (rett før 07 norsk tid, journ.anm). Flere fryktet bygninger skulle kollapse og strømmen har forsvunnet i deler av byen, melder AP.

Det er foreløpig ikke meldt om noen personer som har omkommet eller blitt skadet i jordskjelvet, ifølge avisen La Vanguardia, som også skriver at det er for tidlig å si noe om eventuelle materielle skader.

– Hele bygningen jeg er i ristet, og det var rett før jeg flyktet til gaten. Flere alarmer gikk av og flere titalls personer sto utenfor, sier norske Elisabeth Ann Kinnari, som befinner seg i Mexico by på ferie, til VG.

Ifølge det meksikanske sivilforsvaret er skjelvet det kraftigste som har rammet landet siden 1985, da et skjelv førte til flere bygningskollapser og tusenvis av dødsfall, melder Reuters.

Fredagens skjelv, som hadde en dybde på 33 kilometer, kunne kjennes over hele regionen, helt til El Salvador, ifølge BNO.

I en video filmet av Fox-journalisten Luis Manuel López ser man hvordan lyktestolper svaier fra side til side under skjelvet:

Ifølge USAs offisielle tsunamisenter vurderes det om tsunamiadvarselen skal utvides til å også gjelde for Hawaii, Guam og andre stillehavsøyer.

Mexicos president, Enrique Peña Nieto, skriver på Twitter at sivilforsvaret og den nasjonale sikkerhetskomiteen har blitt varslet etter skjelvet. Det gjøres når jordskjelvene er satt til 8 på Richters skala.

– Jeg har aldri vært et sted der jorda beveget seg så mye. Jeg lo først, men da lysene forsvant så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg falt nesten over ende, sier arkitekten Luis Carlos Briceno til Reuters i Mexico by.



Mexico befinner seg på den såkalte «Ring of Fire», som er et svært jordskjelvutsatt område på jorda. «Ring of fire» strekker seg over et 40.000 kilometer langt hesteskoformet område i Stillehavet.

Vestkysten av Mexico er samtidig truet av orkanen Katia, melder BBC. Orkanen, som er satt til kategori 1, er omtrent 300 km sørøst for Tampico, og har registrert vindkast på 140 km/t, ifølge det nasjonale orkansenteret.