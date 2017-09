Syv år gamle Edvardo ble offer for jordskjelvet i Mexico – døde på skolen

MEXICO CITY (VG) Tirsdag morgen sendte Anna sønnen Edvardo Diaz Vaksquesz (7) på skolen som vanlig. Noen timer senere var han død.

Et titalls hvite blomsterkranser blir båret forbi barneskolen Enrique Rebsamen og lagt ved en statue, mens en stadig voksende strøm av mennesker kommer til for å ta farvel med noen av barna som døde etter tirsdagens jordskjelv i Mexico.

En av dem er Anna Belagues. Iført svarte sørgeklær legger hun en hvit bukett ved føttene til statuen, som viser to foreldre med et lite barn i mellom seg. Statuen har fått navnet ”La familia”. Familien.

– Jeg har mistet en del av livet mitt, en del av meg selv. Jeg har mistet barnet mitt. Denne situasjonen er ubeskrivelig, sier Anna Belagues gråtende.

Bakgrunn: Slik var skjelvet i Mexico: – Som om jorden åpnet seg

Mistet en sønn – storebroren overlevde



STØTTE: Anna Belagues holder fast i en venn. Da VG snakker med henne må hun flere ganger stoppe opp i samtalen for å samle seg. Følelsene sitter utenpå kroppen og hun er tydelig berørt av det som har skjedd. Foto: Lech Klaudia , VG

Anna forteller at andre mødre ved barneskolen kontaktet henne tirsdag og fortalte at «noe hadde skjedd på skolen». Selv var tobarnsmoren på jobb ett stykke utenfor Mexico City, og følte ikke skjelvet like godt.

– Jeg skrudde på nyhetssendingen på TV og der var bildene av skolen til barna mine i ruiner. Jeg knakk helt sammen, sier hun til VG.

Sammen med ektemannen Raoul Diaz Vaksquesz og eldstesønnen, som også heter Raoul, har hun kommet tilbake til skoleområdet for å minnes yngstesønnen. Storebror Raoul gråter stille mot farens skulder - lettet over å være i live, men i dyp sorg over tapet av lillebroren.

Så du? Louisa (10) ble fanget i bygningskollapsen

MINNES OFRENE: En prest har møtt opp for å ta del i den spontane minnestunden på gaten like ved barneskolen som kollapset under tirsdagens jordskjelv. Han leser fra Bibelen, synger salmer og holder armene over de etterlatte. Foto: Lech Klaudia , VG

Mistet sønnen: – Det er så mye fortvilelse

Også andre foreldre som har mistet barna sine samles her. Det er en blanding av bunnløs sorg og fortvilelse på plassen foran statuen.

I MEXICO: Fotograf Klaudia Lech og journalist Camilla Huuse.

Tirsdag morgenen sto Anna opp med sønnen Edvardo (7) som vanlig, lagde frokost og kysset ham farvel før han reiste med buss til skolen. Hun husker at sønnen var i godt humør, lykkelig.

– Han var en så fin, god gutt. Om jeg bare hadde visst da at jeg aldri ville se ham igjen ...

Tårene triller, og ektemannen omfavner henne. En katolsk prest leser bønnevers og flere av de fremmøtte løfter hendene sine mens de ber for barna. En yngre jente, som mistet moren sin i skjelvet, gråter ukontrollert og roper «mamma, mamma» gjentatte ganger.

– Det er så mye fortvilelse, jeg mistet sønnen min og føler meg forferdelig. Vi må huske at livet er farlig, livet er skjørt, sier ektemannen til Anna, Raoul, til VG.

Mer om jordskjelvet: Leter etter overlevende i ruinene

PREGET: Raoul (som gråter) mistet lillebroren i jordskjelvet som har tatt liv av over 250 mennesker. Selv klarte han å komme seg ut av den falleferdige bygningen. Foto: Lech Klaudia , VG

Hevder jenta i ruinene er falske nyheter



Washington Post melder fredag kveld at 293 mennesker er bekreftet døde, men fortsatt er flere savnet etter det nest kraftigste jordskjelvet i Mexicos historie. Alle skoler i Mexico holder stengt som følge av skjelvet. Det er ventet at de vil forbli stengt i opp mot tre uker mens myndighetene sjekker sikkerheten i hver bygning.

Letemannskapene på barneskolen Enrique Rebsamen har i to dager lett etter overlevende i ruinene, uten hell. Fremdeles tror de at det befinner seg ett menneske der inne, men det er uvisst om personen er i live.

SORG: En ung jente gråter over å ha mistet moren sin i jordskjelvet. Foto: Lech Klaudia , VG

– Alle barna er gjort rede for

Det er også uvisst om personen i bygningen er et barn. De siste dagene har medier over hele verden skrevet om den desperate jakten etter 12-åringen som har fått navnet «Frida Sofia», men ifølge meksikanske myndigheter er nyhetene om jenta i ruinene falske.

– Alle barna er gjort rede for. De er enten døde, eller trygt hjemme hos foreldrene, sa en talsperson for Marinen, Angel Enrique Sarmiento, på en pressekonferanse torsdag.

President Enrique Peña Nieto besøkte torsdag et sykehus, hvor mange av de skadde er til behandling. Han har tidligere erklært en tre dager lang landesorg i Mexico.