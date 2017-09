Norske Anders i Mexico City: – Enorm frivillig hjelpeinnsats

– Folk strømmer til for å hjelpe. Det er et enormt frivillig engasjement, sier norske Anders Firing Lunde i Mexico City.

Han bor i millionbyen denne høsten og var hjemme i leiligheten tirsdag formiddag da jordskjelvet som målte 7,1 på Richters skala rammet Mexico city, en av verdens største byer med 9 millioner innbyggere.

I nærheten av der han bor har flere boligblokker rast sammen . Innbyggerne i området har stått i kø for å hjelpe til med å fjerne restene fra de sammenraste blokkene. Det pågår et intenst hjelpearbeid. Inne i ruinene kan det være overlevende, slik det er i mange av de sammenraste bygningene i den meksikanske hovedstaden.

HJELPER: Rett rundt hjørnet for der Anders Firing Lunde bor, har en boligblokk rast sammen etter rystelsene. Foto: Anders Firing Lunde

Mexico: Verste skjelv siden 1985

DANNER REKKE: Innbyggerne vil hjelpe. De ble bedt om å forme en rekke, sier Anders Firing Lunde i Mexico City . Foto: Anders Firing Lunde

– Det er store skader rundt her jeg bor og folk har hatt panikk. Nå er det mørkt, det er mangel på strøm og hjelpearbeiderne trenger lamper for å finne fram i ruinene. Jeg har hørt sirener og helikoptre i hele dag og gatene preges av unntakstilstand. Rundt bygningene ber hjelpearbeiderne folk om å være stille. De prøver å høre om det er mennesker i ruinene, sier Firing Lunde.

Bygningen der han bor, er ikke skadet av skjelvet. Men hele nabolaget er preget av knuste vinduer, oppsmuldrede fasader og fortau som har slått sprekker.

– Skadene varierer fra hus til hus, En uskadd boligblokk står ved siden av en sammenrast bygning. Ødeleggelsene er spredt rundt i byen. I noen kvartaler ser alt helt normalt ut. Folk sitter på kafe og drikker opp drinken sin, mens det er kaos i nabokvartalet, sier Firing Lunde.

Han oppsøkte selv en av de sammenraste boligblokken like ved der han bor.

– Der var det etter hvert så mange frivillige at det ble for mange. Folk kom med bøtter for å frakte ting vekk. Etterhvert fikk flere beskjed om å fjerne seg fordi det er fare for gasslekkasje. Det har luktet gass i hele kvartaler, sier Firing Lunde.

RØMTE UT: Mia-Helen Stock rømte ut fra leiligheten i 8.etasje. Foto: Mia-Helen Stock

Det er bare to uker siden forrige jordskjelv i Mexico.

– Det gikk primært utover den sørlige delen av landet. Vi merket det her også, leiligheten gynget og ting falt ned fra hyllene. Men skjelvet i dag har vært katastrofalt for hele hovestaden, sier nordmannen.

PÅ DIREKTEN: Jordskjelvet startet da Mia-Helen Stock snakket med familien i Norge på Facetime. Foto:

Mia-Helen Stock var alene hjemme i en blokk i Mexico med 28 etasjer da skjelvet kom. Hun satt på Facetime med familien i Norge da hunden kom løpende mot henne og glassene begynte å dirre. Så begynte ristingen. Folk kom styrtende ned trappene helt fra toppetasjen.

– Jeg var i åttende etasje. Jeg tenkte at trappen ned ikke er like sterk som bygget, og at den kan kollapse. Jeg er gravid i uke 28, så da blir man jo litt ekstra redd for å bli klemt.

Hun er gift med en Mexicansk mann og har bodd i byen i et år.

– Jeg vurderte om det var best å gå ned eller ikke, sier hun, men rømte til slutt ned trappen med de andre.

Stock forteller at en personer fra myndighetene etter skjelvet har gått rundt og sjekket om bygningene er trygge nok til å sove i i natt.

– Jeg har åpnet stuen for to venner som ikke fikk gå inn i bygningen sin igjen. De sjekker om strukturen er i orden, og hvis sprekkene er for store, får man ikke gå tilbake igjen.