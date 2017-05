Narkobaronen «El Chapo» stilles for retten våren 2018

En føderal dommer i New York har besluttet at den fryktede narkosjefen «El Chapo» stilles for retten i april 2018.

«El Chapo», som egentlig heter Joaquin Guzman, ble pågrepet i Mexico i januar 2016. Rundt ett år senere utleverte Mexico ham til USA.

Det blir antatt at han er den største mafiasjefen i Mexico de siste tiårene – først og fremst som øverste leder av det beryktede Sinaloa-kartellet, som står bak omfattende narkotikasmugling fra Mexico til store deler av verden.

Guzman brukte mesteparten av høringen fredag på å se bort mot kona som kom med støttende smil, og svarte på dommerens spørsmål via en tolk, melder nyhetsbyrået AP.

Historien om «El Chapo»: Fattiggutten som ble narkoboss

Saken fortsetter under videoen



Formue på åtte milliarder



Narkobaronen ble sammen med flere kartelledere i 2009 dømt for å ha importert mer enn 120 tonn kokain mellom 1990 og 2005. Dopet skal i hovedsak stamme fra Colombia. To ganger har mannen stukket av fra fengsel, i 2011 og 2015.

I oktober, få måneder før han ble pågrepet, ble han skadet som følge av en aksjon der politiet forsøkte å pågripe ham.

Formuen til Guzman er anslått til åtte milliarder kroner. For mange mexicanere regnes han som en helt, og ansiktet hans pryder plakater og T-skjorter. I tillegg er det laget ballader og filmer om han.

Allerede som 15-åring skal han ha etablert en hasjfarm som forsørget hele familien i delstaten Sinaloa i Mexico.

Les også: Sønnen til «El Chapo» bortført

Drapsraten til værs etter maktvakum



I januar i år økte drapsraten i Mexico ved over 30 prosent. Ifølge nyhetsbyrået Reuters skyldes det en intern maktkamp i Sinaloa-kartellet etter at «El Chapo» ble arrestert.

1938 personer ble drept i Mexico i januar. I delstaten Sinaloa steg drapsraten med nesten 50 prosent.

Flere framtredende drapssaker i tilknytning til arrestasjonen av Guzman har rystet Mexico, blant annet drapet på dommeren Vicente Bermúdez Zacarías, som ble drept på åpen gate under en joggetur. Drapet på Zacarias var det tredje drapet på en dommer i Mexico på litt over en måned.