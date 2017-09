«Narcos»-medarbeider drept i Mexico

En lokasjons-speider for Netflix-serien «Narcos» var på jobb da han ble funnet skutt i sin egen bil.

37 år gamle Carlos Munõs Portal ble mandag funnet skutt og drept mens han var på jobb for den populære Netflix-produksjonen, skriver Los Angeles Times.

Portal ble funnet i sin egen bil, i et avsidesliggende område i nærheten av delstaten Hidalgo. Området er kjent for sin høye forekomst av gjengrelatert vold, skriver Los Angeles Times, og viser til meksikanske medier.

37-åringen jobbet frilans som lokasjons-speider for «Narcos», og var dratt for å finne nye innspillingssteder for tv-serien da han ble drept. Han ble funnet bare noen timer etter at han sist ble sett.

Bekrefter dødsfallet

Netflix bekrefter dødsfallet i en uttalelse natt til søndag, der de også bekrefter at Portal arbeidet alene med å finne nye lokasjoner til TV-programmet Narcos.

– Vi er klare over bortgangen til Carlos Muñoz Portal, en høyt respektert lokasjonsspeider, og har formidlet våre kondolanser til hans familie, heter det.

– Omstendighetene rundt hans død er imidlertid fortsatt ukjent, og myndighetene arbeider fortsatt med etterforskning, skriver Netflix videre.

Venner i sorg

– Vi har ingen vitner til det som har skjedd, ser en talsmann for Mexicos statsadvokat til den spanske avisen El País.

En venn av Portal, som ønsker å være anonym, sier til El País at han tror at noen kan ha mistenkt at Portal prøvde å samle informasjon om kriminelle.

– Kanskje de trodde at han samlet informasjon og begynte å følge etter ham i bil, sier vennen, som forteller at vennene etter drapet kun kan tenke på én ting:

– Hvordan kunne han dra ut alene, uten beskyttelse eller sikkerhet?

«Narcos» er basert på den colombianske narkobaronen Pablo Escobars liv.

Lang erfaring

Portal hadde jobbet som lokasjons-speider på en rekke store Hollywood-produksjoner. Ifølge Los Angeles Times var hans første jobb å finne innspillingssteder for filmen «Man on Fire», med Denzel Washington i hovedrollen.

Han har også jobbet for «James Bond»-filmen «Specter», «Fast & Furios», samt «Resident Evil: Extinction».

Mexico nådde i mai en ny topp på drapsstatistikken i landet, da 2.186 mennesker ble drept i løpet av en måned. Det gir et snitt på 70 drap per dag, en ny rekord siden landet begynte å føre statistikk, ifølge NTB.

Mange av drapene skyldes stridigheter mellom mektige, og svært voldelige narkokarteller og kriminelle gjenger.