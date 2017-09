Minst 20 barn er blant de døde etter at en barneskole kollapset i jordskjelvet, som er det dødeligste på 32 år.

Skjelvet hadde en styrke på 7,1 da det rammet hovedstaden Mexico by og omkringliggende delstater tirsdag formiddag lokal tid. Flere titalls bygninger har kollapset, deriblant bolighus, skoler og offentlige bygninger.

Lokale myndigheter frykter at flere personer fortsatt er fanget i ruinene, og redningsmannskaper kjemper nå en desperat kamp mot klokken. Flere steder har redningsmannskaper satt opp skilt med påskriften «Stille», for å høre eventuelle rop fra overlevende i ruinene.

– Førsteprioriteten nå er å redde dem som fortsatt er fanget og å gi medisinsk hjelp til dem som er skadd, sier president Enrique Peña Nieto i en uttalelse.

Dødstallene stiger: Nå på 226



Mexicos innenriksminister bekrefter tidlig onsdag morgen norsk tid at minst 226 personer har mistet livet i skjelvet.



Presidenten var i morgentimene i hovedstaden, hvor han besøkte en barneskole som kollapset i skjelvet. Han bekrefter at minst 20 barn og to voksne har mistet livet – og at ytterligere 30 barn og åtte voksne er savnet. Det er uklart om dødstallene inngår i de 226 som er bekreftet fra før.

KOLLAPSET: Redningsarbeidere leter etter barn som er fanget i ruinene til barneskolen Enrique Rebsamen i Mexico by. Foto: Carlos Cisneros , AP

Det er ventet at dødstallet vil stige, men skjelvet er allerede det dødeligste siden nærmere 10.000 personer mistet livet i et kraftig jordskjelv i Mexico by for nøyaktig 32 år siden. I anledning årsdagen holdt myndighetene kun timer før dagens skjelv en omfattende øvelse mot nettopp jordskjelv

– Som jorden åpnet seg under føttene våre



Vitner forteller at bilder falt ned fra vegger, og at gjenstander ble ristet ned fra bord og hyller. I enkelte gater ligger det hauger med murstein og sementbiter som har falt ned, og bilder viser store materielle ødeleggelser.

Fabiola Berriozabal forteller til NBC 7 at hun satt og spiste frokost med moren, broren og besteforeldrene på terrassen i Tepoztlan i den hardt rammede delstaten Morelos da det startet å riste kraftig.

– Det føltes som om hele huset skulle rase over oss, som om jorden åpnet seg under føttene våre. Vi klarte ikke å reise oss eller bevege oss. Vi ønsker å komme oss vekk fra huset, men vi kunne ikke før det stoppet, sier hun.



Da familien kom seg i sikkerhet, oppdaget de at en stor vegg hadde rast sammen.

Kun to uker siden sist: Minst 90 personer mistet da livet

RASTE SAMMEN: Redningsarbeidere, brannmenn og frivillige leter etter overlevende i ruinene av en bygning som kollapset i Mexico by. Foto: Yuri Cortez , AFP

– Verste jeg har opplevd noensinne



Skjelvet hadde sitt episenter nær Raboso, rundt 123 kilometer sørøst for hovedstaden Mexico by, hvor tusenvis av mennesker strømmet ut i gatene.

– Jordskjelvalarmen gikk noen sekunder etter at det begynte å skjelve, og så begynte det å riste noe «sinnssvakt». Jeg har opplevd en del jordskjelv både i Mexico og andre steder, men dette er det verste jeg har opplevd noensinne, sier Hans Egil Offerdal på telefon til NRK fra Mexico City.

Legen Minelmar Valeria var på jobb på flyplassen i Mexico by, og forteller at minst 50 personer ble skadet, blant annet i kaoset som oppsto idet folkemengden strømmet mot utgangen.

– Det var forferdelig. Det føltes som om hele terminalen beveget seg. Veggene beveget seg, stolene, pultene, alt det medisinske utstyret, sier hun til Buzzfeed.