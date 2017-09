Minst 119 døde etter kraftig jordskjelv i Mexico

Dødstallet fortsetter å stige, og flere personer skal fortsatt være fanget i sammenraste bygninger.

Skjelvet hadde en styrke på 7,1 da det rammet hovedstaden Mexico by og omkringliggende delstater tirsdag formiddag lokal tid.

Flere titalls bygninger har kollapset, deriblant bolighus, skoler og offentlige bygninger. I Mexico by har blant annet et stort parkeringshus rast sammen, i tillegg til en fem etasjer høy blokk i det fasjonable Condesa-nabolaget midt i sentrum.

Flere personer skal fortsatt være fanget i ruinene, og redningsmannskaper kjemper nå en desperat kamp mot klokken. I Mexico by har redningsmannskaper satt opp skilt med påskriften «Stille», for å høre eventuelle rop fra overlevende i ruinene.

Meksikanske myndigheter bekrefter natt til onsdag norsk tid at minst 119 personer har mistet livet i skjelvet. Blant dem er minst 30 personer i Mexico by, og minst 54 i delstaten Morelos, like sør for hovedstaden.

Kun timer før skjelvet holdt myndighetene en omfattende øvelse mot nettopp jordskjelv. Årsaken er at det var årsdagen for et kraftig jordskjelv som tok livet av nærmere 10.000 mennesker i 1985.

Men innbyggerne forsto raskt at dette ikke var en del av øvelsen. De forteller at bilder falt ned fra vegger, gjenstander ble ristet ned fra bord og hyller. I enkelte gater ligger det hauger med murstein og sementbiter som har falt ned, og bilder viser store materielle ødeleggelser.

Skjelvet hadde sitt episenter nær Raboso, rundt 123 kilometer sørøst for hovedstaden Mexico by, hvor tusenvis av mennesker strømmet ut i gatene.

– Jordskjelvalarmen gikk noen sekunder etter at det begynte å skjelve, og så begynte det å riste noe «sinnssvakt». Jeg har opplevd en del jordskjelv både i Mexico og andre steder, men dette er det verste jeg har opplevd noensinne, sier Hans Egil Offerdal på telefon til NRK fra Mexico City.

Den spanske avisen El Confidencial skriver at jordskjelvet har ført til brudd i telefon- og strømlinjer i byen.

Benito Juarez internasjonale lufthavn opplyser på Twitter at de har innstilt alle flyvninger til og fra flyplassen inntil rullebanene er inspisert.

President Enrique Peña Nieto bekrefter at han har iverksattkriseberedskapsplanen Plan MX, som settes inn under store katastrofer. I tillegg har han beordret evakuering av sykehus som er rammet av skjelvet.

– Vi ber folk om å ikke returnere til husene sine før det er verifisert at det er trygt, skriver sjefen for Mexicos sivilforsvar Luis Felipe Puente på Twitter.

USAs president Donald Trump har på Twitter kommet med en egen støtteerklæring til nabolandet.