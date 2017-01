Mexicos president avlyser Trump-møte

Det melder Reuters. De to presidentene skulle etter planen ha møtt hverandre førstkommende tirsdag.

President Enrique Peña Nieto skulle egentlig møte Donald Trump tirsdag, men avlyser nå møtet, melder Reuters. Trump oppfordret tidligere i dag sin meksikanske motpart til å avlyse dersom han ikke sier seg villig til å betale for grensemuren.

Dette har Nieto så langt nektet.

Å bygge en mur langs grensen mot Mexico var et av Trumps mest omtalte løfter under valgkampen. Det tok ham ikke mer enn fem dager i det ovale kontor før han hadde signert presidentordren for å få igangsatt byggingen.

I intervjuet med ABC News bekreftet Trump at amerikanernes skattepenger kommer til å bli brukt for å starte byggingen, men sa samtidig at Mexico skal betale USA hundre prosent tilbake.

STORE PLANER: Donald Trump har kan synes å ha kommet skjevt ut med Mexicos president, som følge av sine bygningsplaner langs grensen. FOTO: THOMAS NILSSON

Vil klatre over



Ifølge BBC skal Trump ha brukt disse ordene om muren som skal bygges langs drøye 1600 km av grensen: «ugjennomtrengelig, fysisk, høy, kraftig, vakker vegg, langs den sørlige grensen mellom USA og Mexico».

Amerikanske TIME besøkte onsdag området ved grensen mellom Mexico og USA. Der møtte de en mann som ventet på en mulighet til å komme seg tilbake over grensen, etter nylig å ha blitt deportert. Han hadde følgende å si om Trumps byggplaner:

– Selv om de bygger muren, vil jeg klatre over den. Jeg vil bruke en stige på samme størrelse som muren, bygget av kvister eller hva som helst, men jeg vil klare det, og jeg vil hoppe over den, sa mannen, som har kone og barn igjen i USA.

Falt ikke i god jord



Mexicos president var klokkeklar på hva han mente om avgjørelsen til sin amerikanske kollega. Reaksjonen kom via en Twitter-video natt til torsdag.

– Jeg beklager og fordømmer avgjørelsen USA har tatt om å fortsette byggingen av en mur som i årevis har splittet oss i stedet for å bringe oss sammen, sa Nieto.

Og videre:

– Mexico tror ikke på murer. Jeg har sagt det før: Vi vil ikke betale for noen mur, fortsetter han.