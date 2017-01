Mexico slår tilbake: Vil ikke betale muren til Trump

President Enrique Pena Nieto avviser nok en gang at de vil ta regningen for den mye omtalte muren på grensen mellom Mexico og USA.

USAs president Donald Trump signerte onsdag ordre om å bygge muren, og sa at byggingen starter i løpet av måneder.

I et intervju med ABC News fastholdt han også det han gjentatte ganger har sagt: Det er meksikanerne som til slutt skal sitte igjen med regningen.

Dette har ikke falt i god jord hos Mexicos president.

– Jeg beklager og fordømmer avgjørelsen USA har tatt om å fortsette byggingen av en mur som i årevis har splittet oss i stedet for å bringe oss sammen, sier han i en Twitter-video natt til torsdag.

– Mexico tror ikke på murer. Jeg har sagt det før: Vi vil ikke betale for noen mur, fortsetter han.

Giæver kommenterer: Trumps betalingsmur reiser seg

Avgjørelsen om å bygge muren har ført til raseri i Mexico, og mange mener at president Peña Nieto har kjørt en for myk linje overfor Trumps planer.

Opposisjonen i landet har krevd at presidenten avlyser sitt planlagte USA-besøk neste uke. En regjeringskilde i Mexico sier til nyhetsbyrået AP at presidenten vurderer å avlyse turen, men presidenten kommenterte ikke disse påstandene.

Trump-utkast: Visum-nei til syv «muslimske» land

I videoen understreket han imidlertid at han vil vente på en endelig tilbakemelding fra sine tjenestemenn, som onsdag kom til Washington D.C. for å møte Trump-administrasjonen, før han vil avgjøre neste skritt i saken.

SPENT STEMNING: Dette er fra da Donald Trump besøkte Mexicos president Enrique Pena Nieto i Mexico City i august - altså mens førstnevnte fortsatt var presidentkandidat. Foto: Yuri Cortez , AFP

USAs grense mot Mexico er 3200 kilometer lang, og Trump har tidligere anslått at muren vil få en prislapp på opp mot 100 milliarder kroner, mens eksperter anslår det dobbelte.

Lest denne? Catalina (28) frykter å bli deportert av Trump

I intervjuet med ABC News bekreftet Trump at amerikanernes skattepenger kommer til å bli brukt for å starte byggingen, men sa samtidig at Mexico skal betale USA hundre prosent tilbake.

Får Trump det som han vil, skal det også ansettes 5000 nye vakter som skal patruljere grensen, men dette forutsetter imidlertid tilslutning fra Kongressen.

Kilde: VG/NTB