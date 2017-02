Mexico rasende på Trumps deportasjons-politikk

Mexico advarer Trump at dersom det gode forholdet til USA svekkes, vil det kunne påvirke innsatsen for å stanse narkoflommen inn til USA.

I natt ankom både utenriksminister Rex Tillerson og minister for innenlands sikkerhet, John Kelly, til det første besøket fra Trumps administrasjon til naboen i sør. Det er ventet at de nye innvandrings-bestemmelsene blir hovedtema.

Mye står på spill for USA i disse samtalene: Mexico har i følge nyhetsbyrået Reuters advart USA om at dersom det gode forholdet mellom de to landene ødelegges, vil det kunne påvirke Mexicos samarbeid om å bekjempe narkotikaflommen mot USA, og flommen av sentralamerikanske flyktninger samme vei.

Som en del av sitt svar på den tøffe linjen fra Trump, har det meksikanske utenriksdepartementet har også sagt at de vil offisielt bistå meksikanske borgere i amerikanske rettssaler når de mener at deres rettigheter er truet.

– Den meksikanske regjeringen vil ta i bruk alle lovlige virkemidler for å forsvare

menneskerettighetene til våre borgere i utlandet, og særlig i USA, sa utenriksminister Luis Videgaray.

Det var tirsdag denne uken at den amerikanske regjeringen uttalte at den vil utvise mange illegale innvandrere til Mexico dersom de ankommer USA fra Mexico, uansett hvilken nasjonalitet menneskene har.

Utenriksministeren Luis Videgaray har reagert skarpt offentlig på Trumps plan:

I en uttalelse kaller han USAs utspill for en ensidig handling og uten sidestykke. Han sier at de nye bestemmelsene om innvandring vil bli hovedtema på møtene med de to amerikanske ministrene Tillerson og Kelly.

USA avviser problemer

På en pressekonferanse onsdag avviste Trumps pressetalsmann Sean Spicer at de to ministrene er sendt til Mexico for å rydde opp etter Trump.

–Vi har et veldig sunt og robust forhold med den meksikanske regjeringen og meksikanske tjenestemenn, sa Spicer.

Han prøvde å tone ned betydningen av uenighetene og hevdet at turen i seg selv er et bevis på de gode relasjonene mellom landene.

–Det er betydningsfullt at presidenten sender to ministre til Mexico så tidlig i presidentperioden. Det er symbolsk for det meningsfulle forholdet mellom våre to land, sa Spicer.

Men andre peker på at forholdet mellom de to landene er på historisk lavmål. Den meksikanske presidenten Enrique Pena Nieto avlyste i januar et møte med Trump etter at Trump uttalte at han ikke burde komme hvis han han avslo å betale for grensemuren Trump angivelig vil bygge. Trump har også truet med å kutte en handelsavtale med Mexico.