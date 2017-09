Mexico-jordskjelvet: Kjemper for Frida Sofias liv

MEXICO CITY (VG) Redningsmannskapene kjemper for livet til skolejenta Frida Sofia som har ligget fastklemt i ruinene i halvannet døgn.

Avisen El Universal melder at jenta er ved bevissthet, men skadet i en arm og et bein. Hun skal befinne seg i et område av skolen der spisesal og kjøkken lå før alt raste sammen. Redningsmannskapene fjerner forsiktig bit for bit av den sammenraste bygningen for å nå inn til henne og jobber i følge tv-kanalen Noticieros Televisa å bygge en tunell inn til henne.

Redningsmannskapene har i løpet av natten hatt kontakt med Frida Sofia. Hun har kommunisert at det er flere elever rundt henne som også er i live. Jentas alder er ikke kjent. Skolen hun går på har elever mellom 3 og 14 år.

21 barn og fire voksne har omkommet etter at skolen Enrique Rebsamen raste sammen tirsdag som følge av Mexicos dødeligste skjelv på 32 år. Redningsarbeidere jobber fortsatt på spreng et døgn etter skjelvet.

Da VG kommer til Codesa rundt klokken 15.00 lokal tid pågår redningsarbeidet fremdeles¨for fullt. Det er kaotisk, og tempoet høyt. Mange mennesker har sluppet alt de har i hendene for å bidra i dag. Flere deler ut mat, vann og medisiner. Mange leter etter overlevende.

Fanget i over et døgn

I en sammenrast bygning et stykke unna symboliserer den lille jenta som er fanget et lite håp i forferdelsen etter at skjelvet på 7,1 i styrke har tatt livet av minst 230 mennesker.

Frida skal være ett av tre barn som antas å være fanget i bygningen. Men det er bare hun som har vist livstegn – hun beveger hånden når hun blir bedt om det, skriver Buzzfeed.

Redningsarbeiderne jobber med å lage en tunnel som går under bygningen for å nå barna. De har tredd en slange gjennom ruinene for å gi henne vann, skriver Reuters. Arbeiderne beveger seg langsomt og bruker midlertidige stillaser av tre for å hindre restene av bygningen fra å smuldre opp.

Den lokale TV-kanalen Noticieros Televisa sender direkte på Facebook fra redningsaksjonen.

Redningsarbeiderne setter knyttnevene i været når de ønsker total stillhet fra personene rundt. Dette gjør de når de lyttes etter livstegn fra eventuelle overlevende.

Meksikanske myndigheter melder på Twitter onsdag kveld at 52 personer er reddet ut fra ødelagte bygninger.

Dødstallet kan stige til over 1000

Flere medier og lokale myndigheter melder om at dødstallet kan stige til over 1000 og at redningsarbeidet vil foregå i opp mot tre uker.

Onsdag er en overskyet dag i Mexico city, og innbyggerne her venter fremdeles på et eventuelt etterskjelv. Det kan komme alt fra noen timer til flere døgn etter hovedskjelvet.

Myndighetene ber folk holde seg unna falleferdig bygninger, og flere innbyggere i de mindre berørte områdene har åpnet hjemmene sine til de dem som står uten huslys på Facebook. De samme områdene som ble hardt rammet i Mexico city denne uken, ble hardest rammet av jordskjelv 19. September 1985 - et skjelv som drepte 9.500 mennesker. Områdene heter Codesa, Roma og Colonia-Valla.